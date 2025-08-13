真的掰了！中國恆大8/25從港交所下市

中國恆大將在8月25日從港交所下市，結束其約16年的上市之路。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國恆大週二（12日）宣布，公司將在8月25日從港交所下市，結束其約16年的上市之路。

綜合媒體報導，中國恆大週二晚間發布公告稱，本月8日收到港交所發出的信函，表示基於公司未能滿足港交所對其施加的復牌指引中的任何要求，且股份一直暫停買賣並未於2025年7月28日之前恢復買賣，港交所的上市委員會根據上市規則第6.01A（1）條已決定取消中國恆大的上市地位。

中國恆大表示，公司股份上市的最後1天為8月22日，並將於8月25日上午9點起取消股份上市地位，並稱公司無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核。

中國恆大也在公告中提醒所有股東與投資人要注意，稱儘管在最後上市日期後，中國恆大股份的股票仍然有效，但股份將不會在港交所上市及不可於港交所買賣。此後，中國恆大將不再受

上市規則規管。

