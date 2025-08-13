日本宣佈對中國、南韓鋼鐵啟動反傾銷調查

日本週三（13日）宣佈，將對部份中國、南韓的鋼鐵產品展開反傾銷調查。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟產業省和財務省週三（13日）宣佈，將對部份中國、南韓的鋼鐵產品展開反傾銷調查，這是日本為了保護本土製造商免受鋼鐵進口浪潮衝擊所採取的最新措施。

《彭博》報導，日本經濟產業省和財務省聲明表示，今年4月收到包括日本製鐵（Nippon Steel）、神戶製鐵（Kobe Steel）在內的4家公司提出針對中國、南韓鋼鐵商品進行反傾銷稅調查的申請，經審查後認為有必要進行調查，涉及產品包括熱浸鍍鋅鋼捲、鋼板及鋼帶。

由於房地產市場低迷影響了國內需求，全球最大鋼鐵生產國中國的鋼鐵出口激增，這拖累了鋼鐵的價格，並給全球製造商帶來壓力，與此同時，美國政府徵收的關稅也使商業環境變得更加複雜。

聲明表示，兩個部會將給予南韓、中國在內的各方提供證據的機會，然後再決定是否課徵關稅，調查預計將在1年內完成。

日本上（7）月也採取行動，對台灣和中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板進行反傾銷調查。

