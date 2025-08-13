晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本宣佈對中國、南韓鋼鐵啟動反傾銷調查

2025/08/13 11:04

日本週三（13日）宣佈，將對部份中國、南韓的鋼鐵產品展開反傾銷調查。（彭博資料照）日本週三（13日）宣佈，將對部份中國、南韓的鋼鐵產品展開反傾銷調查。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟產業省和財務省週三（13日）宣佈，將對部份中國、南韓的鋼鐵產品展開反傾銷調查，這是日本為了保護本土製造商免受鋼鐵進口浪潮衝擊所採取的最新措施。

《彭博》報導，日本經濟產業省和財務省聲明表示，今年4月收到包括日本製鐵（Nippon Steel）、神戶製鐵（Kobe Steel）在內的4家公司提出針對中國、南韓鋼鐵商品進行反傾銷稅調查的申請，經審查後認為有必要進行調查，涉及產品包括熱浸鍍鋅鋼捲、鋼板及鋼帶。

由於房地產市場低迷影響了國內需求，全球最大鋼鐵生產國中國的鋼鐵出口激增，這拖累了鋼鐵的價格，並給全球製造商帶來壓力，與此同時，美國政府徵收的關稅也使商業環境變得更加複雜。

聲明表示，兩個部會將給予南韓、中國在內的各方提供證據的機會，然後再決定是否課徵關稅，調查預計將在1年內完成。

日本上（7）月也採取行動，對台灣和中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板進行反傾銷調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財