供應危機浮現！美國牛肉2026年恐再掀漲價潮

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國政府的預測，隨著美國牛肉產量降至10年低點，加上關稅限制進口，美國牛肉的價格在2026年可能會出現上漲。

美國農業部（USDA）在每月報告中表示，2026年美國牛肉總供應量預計將下降2.5%，至311億磅，創下2019年以來最低。供應下滑的因素，可能會導致創紀錄的牛肉價格進一步上漲，而關稅限制了進口商緩解衝擊的能力。

美國牛肉供應受限，主因是牛群規模縮減。多年來，牧場主因持續乾旱與高飼養成本壓力，不斷淘汰母牛，使美國國內牛隻庫存降至數十年來的最低水準。

目前屠宰適齡牛隻的價格已創歷史新高，外界因此預期牧場主將於2026年開始重建牛群。但這將在短期內進一步加劇供應緊張，因牧場主需保留更多母牛作為繁殖用途，而非送往屠宰加工。

與此同時，川普政府已對來自巴西的牛肉徵收高額關稅，導致這個全球最大牛肉出口國的產品在美國市場成本顯著上升。

USDA預測，2026年美國牛肉產量將減少1.8%，降至255億磅，為2016年以來最低；進口量則將下降6.1%，至49.5億磅。這兩項數據均較上月預測下修。

