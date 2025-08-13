晴時多雲

她30歲身家破2000萬！避開年輕人常犯的「4種消費陷阱」

2025/08/13 12:46

阿洛卡不會在衣服上花大筆的錢，幾乎都在平價品牌如Primark（圖）和Old Navy購物。示意圖。（彭博）阿洛卡不會在衣服上花大筆的錢，幾乎都在平價品牌如Primark（圖）和Old Navy購物。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人辛苦賺錢、存錢，替未來退休自由人生做準備。美國一名30歲的理財顧問阿洛卡（Michela Allocca），目前淨資產已超過70萬美元（約2115萬元新台幣），她表示，有時候為了保持財務穩健，必須做出短期的犧牲，而自己是在20多歲時做了一點財務上的犧牲，至今完全不後悔，如今她分享了自己在20多歲時的4項財務習慣，包含很少旅行、別太早獨居、別大手筆買衣服，以及不要花錢買便利。

《CNBC》報導，阿洛卡說：「我們常常覺得20多歲沒擁有某些東西，就代表永遠不會有了，但很多時候，那些東西只是『身份象徵』，並非真正『發自內心在意』的東西。」

阿洛卡近期分享，在剛開始工作那幾年，她控制了某些支出，這有助於她保持財務狀況良好，她詳細列舉了20歲初頭時應該避免的4種理財習慣。

1.她很少旅行

阿洛卡表示，20多歲時社會壓力很大，大家似乎都在旅行，不論是為了增廣見聞，還是單純因為周遭朋友都這樣做。許多年輕人在大學畢業後會馬上安排長途旅行，但卻常忽略了自己是否負擔得起，抱持「反正錢總會來」的心態。

但即使是節省預算的旅行，也可能花費1000至2000美元（約3.02~6.04萬元新台幣）。對剛開始工作、薪水不高的年輕人來說，這筆開銷也是筆大錢。根據信貸公司Experian今年1月的數據，Z世代平均每月房租約1600美元（約4.83萬元新台幣），換句話說，一趟旅行的費用可能等同一個月的租金。

阿洛卡22歲時在波士頓工作、年薪6萬美元（約181.3萬元新台幣），她覺得機票價格相較她的收入來說，特別昂貴，所以她專注在負擔得起的國內旅行。直到20多歲後期，她才開始規劃較大型、長途的旅遊行程，例如最近去過日本，且都是事先規劃好預算。

她認為20多歲的人若暫時不去旅行，「是正常且可以接受的。」她說：「如果我真的去度假，那必須是我真心想去的地方，而不是因為感受到壓力而去。」

2.她直到27歲才開始獨自生活

無論是和3個室友分租，又或者是疫情時間搬回父母家，阿洛卡在20多歲的大部分時間內，並沒有獨自居住。她說：「我平均每個月能存下約1000美元，因為沒有把所有錢都花在房租上，這幫助我在投資上取得進展。」

她指出，社群媒體往往讓人對剛開始工作者的生活標準，產生不切實際的期待。根據Zillow在5月的報告，像舊金山或紐約這類大城市，租金占收入比要低於建議的30%，居民年收入通常須超過10萬美元（約302.2萬元新台幣）。

阿洛卡說：「我覺得Z世代很可憐，因為他們對同齡人應有生活水準的認知嚴重扭曲，網路上充斥著壓力，要求年輕人住高樓或大城市中獨居，但這其實不合理。」

她27歲時才搬出來住進一間更舒適、空間更大且有更多設施的公寓。她需要一個辦公室，當時也確定自己的收入能支撐每月約1000美元的租金增幅，且不會影響財務目標。

3.她不會大手筆買衣服

阿洛卡在20多歲時衣著風格簡約，常買同款不同色系的單品，挑選幾個代表色，方便混搭。多在平價品牌如Primark和Old Navy購物。這種做法讓阿洛卡在衣物上的花費保持低檔。

阿洛卡說：「我不會把購物當成預算優先事項，如果真的需要買，我會去最便宜的店，買最便宜的款式。」

現在她依然用同樣理念打造「精簡衣櫥」，挑選「高質感的基本款」，這些單品能和大部分現有服飾搭配。她也較願意花錢買耐用的衣服，例如她衣櫃中最貴的單品，是一件約450美元（約1.36萬元新台幣）的羊絨毛衣。

4.她不願花錢買便利

阿洛卡在20多歲時，會避免花錢買「自己能做的事」。像是若可以走路30分鐘去上班，她會選擇步行，而不是花錢搭車或搭公車。她強調：「我不搭不必要的Uber，也不叫外送。」

阿洛卡說，許多人會用「我的時間很寶貴」來合理化「花錢買便利」的行為，但阿洛卡並不這麼認為，因為省下的時間，並沒有做任何有價值的事情，所以如果多花10分鐘走路去買晚餐，那根本沒差。

阿洛卡只會訂走路可達的餐廳外帶，「如果我不願意親自去拿，那我就不訂外送，我會自己煮。」她說：「對我來說，這就像是在設定一些『這樣合理嗎？』的界限。」

就算是現在，阿洛卡也很少「花錢買便利」，只有在特殊情況下才例外，例如長途旅行回來會付錢叫雜貨外送。她說，靠著持續避免大部分便利花費，像是交通和外送費，她每月大約節省200美元（約6043元新台幣）。

再加上低房租，這筆錢在她20多歲時幫助她大幅增加儲蓄。「雖然我當時犧牲了一些舒適，但回頭看這些選擇，我一點都不後悔。」

