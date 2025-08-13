晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

南茂第3季調漲記憶體封測價格 營運展望正向

2025/08/13 07:56

南茂第3季調漲記憶體封測價格，營運展望正向。（資料照）南茂第3季調漲記憶體封測價格，營運展望正向。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕封測廠南茂（8150）昨（12）日舉行法說會，董事長鄭世杰指出，第3季終端消費仍保守，記憶體動能持續穩健，整體營運展望正向，但需觀察後續匯率走勢等變數，為了反映材料及電價上漲等成本上升，第3季起南茂上調記憶體相關封測代工價格。

鄭世杰表示，記憶體客戶庫存回補需求穩健，動能優於面板驅動晶片產品，尤其DDR4、DDR5等DRAM動能成長明顯，NAND儲存型快閃記憶體需求也穩健，為了反映成本上升，第3季起南茂上調記憶體封測相關代工價格。

面板驅動I C方面，鄭世杰表示，手機產品備貨可望增加，其中有機發光二極體（OLED） 動能改善，車用面板及混合訊號（R F）動能相對穩健，手機、小尺寸則較疲弱。

他表示，南茂持續聚焦優化產品組合、營運成本管控，審慎管控資本支出，今年資本支出維持不變。

南茂第2季合併營收新台幣57.35億元，季增3.7%、年減1.3%；毛利率6.6%，季減2.8個百分點、年減7.4個百分點；歸屬母公司業主虧損5.33億元，每股稅後虧損0.75元。

鄭世杰說明，因記憶體市況回升，致使第2季營收略為增加，但受到終端消費動能走緩、新台幣升值、電費、成本增加，拖累毛利率表現，第2季呈現虧損。新台幣升值、美元貶值，第2季匯兌損失6.9億元，影響毛利率約1.5百分點，此外，電費增加超過1億元，影響毛利率1.65百分點，皆影響毛利率表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財