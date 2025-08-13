氣炸！川普怒嗆鮑爾將「面臨嚴重官司」 白宮證實要提告

美國總統川普（左）再嗆聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，與聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）之間的矛盾不斷擴大，川普多次批評Fed不降息，鮑爾是「慢郎中」，不過川普也多次表達不會開除鮑爾。週二川普再度發文嗆聲，指正在考慮對鮑爾提起「重大訴訟」，對此白宮也證實消息。

綜合外媒報導，川普在Truth Social（真相社交）貼文中表示，這起訴訟與華盛頓特區聯準會總部昂貴的翻修工程管理有關，此前川普對此大力批評。貼文痛批「傑羅姆太遲了，鮑爾必須立刻降息。史帝夫・梅努欽（美前財長）當初推舉這個魯蛇，真是送給我一個『大禮』。他總是太晚行動，所造成的傷害無法計算。幸好，經濟狀況非常好，我們才能撐過鮑爾和自滿的理事會。」

川普並寫道「我正在考慮允許對鮑爾提起重大訴訟，因為他在管理聯準會大樓建設方面做得糟糕透頂，極其無能。這項工程本應只需5000萬美元的修復，卻花了30億美元。真糟糕！」

白宮新聞秘書李威特 （Karoline Leavitt）隨後證實，川普正在考慮對鮑爾提出訴訟，但並未透露更多細節，稱「他正在考慮提起訴訟，我不會再談論此事。我會讓總統去做」。聯準會拒絕對川普的貼文發表評論。

