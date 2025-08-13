美股收盤》美通膨降溫！道瓊大漲483點 台積電ADR收高

週二美股氣勢如虹。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國通膨數據符合預期，聯準會下個月降息的可能性增加，週二美股道瓊工業指數上漲483點、1.1％，標普500指數上漲1.13％，那斯達克指數上漲1.39％，費城半導體指數漲幅近3％，台積電ADR漲0.91％，收在244.29美元。

綜合外媒報導，美國勞工統計局週二公布7月CPI月增0.2％，低於6月的0.3％，符合市場預期；7月CPI年增2.7％，與6月增幅相同，但低於市場預期的2.8％。7月核心CPI月增0.3％，超過6月的0.2％，雖為今年來最大增幅，但與市場預期相符；7月核心CPI年增3.1％，高於6月的2.9％，也略高於市場預期的3％。

請繼續往下閱讀...

投資人之前擔心美國總統川普的大範圍關稅政策，可能會導致價格飆升，而最新的通膨數據讓投資人放心。報告發布後，市場對降息的預期飆升，根據芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具（FedWatch）數據，交易員預計下個月降息的可能性為94％。華爾街也將關注週四公布的生產者物價指數報告，以了解批發通膨情況。

焦點股方面，Alphabet由於Perplexity提出以345億美元收購該公司的Chrome瀏覽器，股價上漲1.25％。英特爾執行長陳立武與川普會面獲大力讚賞，該公司股價大漲5.46％。

道瓊工業指數上漲483.52點或1.1％，收44458.61點。

那斯達克指數上漲296.501點或1.39％，收21681.904點。

S&P 500指數上漲72.31點或1.13％，收6445.76點。

費城半導體指數上漲169.71點或2.99％，收5840.08點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法