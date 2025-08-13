國人刷卡消費回溫 6月信用卡金額突破3937億

國人刷卡消費力道微溫！根據金管會最新統計，國人今年6月單月信用卡金額為3937億元，較5月月增219億元（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國人刷卡消費力道微溫！根據金管會最新統計，國人今年6月單月信用卡金額為3937億元，較5月月增219億元，增幅5.9％，不過，今年上半年刷卡金額約2兆2499億元，較去年同期2兆3455億元、年減4.08%；金管會分析，主要是報稅季節影響到刷卡金額。

金管會統計，截至6月底，我國信用卡總流通卡數約5987萬張，月增7萬張，總有效卡數約3962萬張，月增8萬張。

統計顯示，國內32家信用卡發卡機構6月信用卡刷卡金額，合計為3937億元，終止「連3降」，並較5月增加219億元。銀行局副局長侯立洋指出，6月較5月信用卡金額增加，主因有三個原因，包括：5月底的端午連假，月底的保費跟簽帳金額延到6月入帳，以及暑假接近、民眾增加休閒與旅遊支出。

其中，6月當月刷卡金額是國泰世華銀的685億元奪冠，中信銀以671億元排名亞軍，北富銀以510億元排第三名，玉山銀495億元、台新銀438億元分列第四、五；至於發卡數量最多張是玉山銀18.7萬張，拿下發卡王，中信銀8.3萬張居次，國泰世華銀4.7萬張、台新銀4.2萬張與北富銀4萬張。

金管會也公布「非現金支付」最新統計，其中，今年度上半年非現金支付「交易筆數」約41.83億筆、非現金支付「交易金額」為4.08兆元，分別年增6.82％與年減0.5％。銀行局表示，距離金管會設定2026年目標80億筆，今年上半年達標率為52.28％，在交易金額目標10兆元，上半年達標率為40.77％。

