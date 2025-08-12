晴時多雲

美7月CPI符合預期 Fed下月降息機率達90％

2025/08/12 22:27

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）公布，美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，美股12日開盤上漲，美國公債價格走高，美元指數下跌，市場預期美國聯準會（Fed）9月降息的機率升高。

　BLS表示，7月CPI月增0.2%，低於6月的0.3%，符合市場預期；7月CPI年增2.7%，與6月增幅相同，但低於市場預期的2.8%。但7月核心CPI月增0.3%，超越6月的0.2%，雖為今年1月以來最大月增幅，但與市場預期的0.3%相符；7月核心CPI年增3.1%，高於6月的2.9%，也略高於市場預期的3%。

　BLS表示，7月住房成本上漲0.2%是帶動CPI上漲主因，但食品價格持平，能源價格下跌1.1%。對關稅敏感的新車價格也持平，但中古車和卡車價格上漲0.5%。交通和醫療保健服務價格也雙雙上漲0.8%。

　在7月CPI數字發布後，美國2年期公債殖利率下跌0.05個百分點至約3.72%，市場預期Fed今年9月降息1碼（0.25個百分點）的機率達90%，年底前將降息逾0.6個百分點，美元指數聞訊下跌0.4%。

　道明證券美國利率策略師布魯克斯（Molly Brooks）表示：「降息幅度將取決Fed職責中與就業市場相關的部分，市場仍在等待進一步的成長數據。」

