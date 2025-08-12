大聯大第二季每股獲利1.05元 第三季介於1.48元至1.8元

大聯大第二季每股獲利1.05元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體零組件通路商大聯大控股公布2025年第二季財報，營收、營業淨利、稅後淨利均超越財測高標，營收創單季歷史次高，達2504.52億元，營業淨利達49.06億元，季增14.5%、年增32.7%，稅後淨利達21.86億元，季增15.1%、年增34%，每股稅後盈餘為1.05元。

大聯大上半年營收達4992.86億元、年成長28.1%；營業淨利91.9億元、年成長32.3%；稅後淨利40.84億元、年增14.1%，每股稅後盈餘為2.18元。

請繼續往下閱讀...

大聯大表示，上述營運成長受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加致出貨暢旺。

展望2025年第三季，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，預估營收2450億至2650億元，中位數為2550億元，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利潤率則在1.91%~2.09%，預估稅後淨利為24.86億元至30.22億元，預估每股稅後盈餘為1.48元至1.8元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法