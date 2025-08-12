亞洲哪國最愛上網買東西？南韓人最瘋網購

網購已成為許多人消費模式。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕網購已成為許多人消費模式，哪一國民眾最瘋網購？根據統計，全球前25大網購比率排名，美國勇奪冠軍，中國緊追在後，英國排第三；若以亞洲國家觀察，南韓居冠，日本排第二，新加坡排第三，台灣則未入榜。

《視覺資本》（Visualcapitalist）指出，電子商務徹底改變了全球消費者的購物方式，主要經濟體的網路購物支出總額佔比在 10% 至 25% 之間，全球平均數則為17.3%。

《視覺資本》公布25國線上零售額佔比排名，美國以33.7%奪冠，中國則為31.2%居次，英國以23.2%，排名第三。

第4至第10名依序為，南韓22%、荷蘭20.9%、加拿大17.9%、日本16.2%、義大利14.9%、德國14.6%、挪威14.5%。第11名至25名網購比重則介於14%至11%之間。

若以亞洲國家觀察，只有4國進入前25大，南韓最高，其次是日本；新加坡以12.2%排名亞洲第三、全球第22名；泰國為11.4%排名亞洲第4、全球第23名。

