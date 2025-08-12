晴時多雲

匯損衝擊 安馳第二季每股虧損達3.33元

2025/08/12 21:59

安馳第二季每股虧損達3.33元。圖為董事長李瑞西。（資料照）安馳第二季每股虧損達3.33元。圖為董事長李瑞西。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳科技（3528）公告2025年第2季營收18.98億元，季增9.98%、年增41.94%，惟因新台幣兌美元匯率升值產生匯兌損失，造成業外損失侵蝕獲利，單季稅後淨損2.22億元，每股稅後虧損3.33元。

安馳科技上半年營收36.24億元、年增40.88%，受惠AI帶動相關供應鏈市場需求增加，因美中貿易與關稅不確定性下，部分半導體測試及工業自動化應用客戶提前拉貨，帶動安馳ADI、AMD、Qorvo等主要代理線出貨量穩健成長，受到台幣強勢升值影響，上半年稅後淨損0.87億元，每股稅後虧損1.31元。

安馳7月營收7.43億元，月增7.12%，受惠AI技術應用普及，CoWoS先進封裝半導體測試、自動化測試市場需求穩定，帶動AMD、ADI兩大代理線訂單出貨動能增強，並隨AI推動資料中心、網通及高速傳輸等應用發展，帶動大功率電源需求增加，推升Onsemi、MCL訂單及營收表現。累積1-7月營收43.67億元，年增44.04%。

安馳表示，AI技術應用範疇持續擴展，以及CoWoS擴產，預期伺服器電源、水冷散熱、BBU等周邊應用領域需求快速成長。公司將持續優化產品組合，強化自動化測試設備、RF模組及通訊應用等利基型產品市場的布局，並提升代理線整合能力與技術服務價值，以增進整體獲利能力。

展望下半年，安馳持續聚焦「AI + IoT + 5G」技術整合應用，深化半導體、自動化測試、工控與5G通訊等市場開發，提升產品線綜效與市場滲透率；同時，公司也將審慎應對關稅政策與匯率波動對營收及毛利率的影響，靈活調整訂單出貨排程與產品定價策略，加強風險控管，力求獲利逐季回溫。

