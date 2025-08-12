晴時多雲

國銀力挺中小企業 6月放款增幅近10年次高

2025/08/12 21:21

銀行局副局長侯立洋表示，下半年的國際情勢可以用「撲朔迷離」來形容，全年中小企業放款是否達標，還需要觀察。（記者王孟倫攝）銀行局副局長侯立洋表示，下半年的國際情勢可以用「撲朔迷離」來形容，全年中小企業放款是否達標，還需要觀察。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀持續力挺國內中小企業放款！根據金管會統計，今年6月單月放款增1019.77億元，創近10年同期次高，僅低於2020年的1162.96億元；銀行局指出，今年6月單月較5月增加比較多，包括：營運週轉金需求增加、投資人增加、增加建置設備、購置土地或建築融資，其中，今年設定目標是中小企業增加4600億元，截至上半年，目標達成率為50.22％。

銀行局副局長侯立洋表示，今年前６月新增放款達2309.97億元，為近10年同期第五高，今年中小企業放款是否有望達標？或是還有變數呢?

侯立洋直言，下半年的國際情勢可以用「撲朔迷離」來形容，全年中小企業放款是否達標，還需要後續持續觀察。其中，國銀對中小企業放款前三大，依序分別是中信銀411.61億元、台新銀317.24億元以及北富銀298.84億元。

根據銀行局統計，今年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.73％，占民營企業放款餘額比率為68.56％，分別較上月底之比率增加0.07及0.19個百分點；另114年6月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.21％，與上月底相同。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

