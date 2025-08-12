晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

匯損影響 印能上半年每股獲利14.3元、年減近3成

2025/08/12 20:55

印能上半年每股獲利14.3元。（圖取自官網）印能上半年每股獲利14.3元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕製程解決方案大廠印能（7734）公布上半年財報，營收為新台幣10.97億元、年增25.70%；毛利率68.34%，高於去年同期62.27%的水準，營業利益6.02億元，年增42.99%；稅後淨利3.91億元、年減23.33%，每股稅後盈餘14.3元、年減29.45%，年減主因為一次性匯損所致。

印能並公布7月營收為新台幣2.52億元、年增76.01%，創歷年同期新高；今年1到7月累計營收新台幣13.49億元、年增32.79%，也創歷史同期新高。

印能2025年第2季營收6.16億元、年增30.79%，匯兌因素影響獲利，稅後淨利1.63億元、年減31.8%，每股稅後盈餘年減達39.11%，每股稅後盈餘僅5.76元，創近3季獲利新低，主因新台幣急升造成的匯兌損失所致，公司後續將調整部份客戶付款幣別以降低匯率衝擊。

印能表示，第三季將進入旺季，且7月營收創歷年同期新高，預期獲利表現可望朝正向發展。

AI半導體晶片需求強勁，加上蘋果明年新機採用晶圓級多晶片模組（WMCM）封裝，晶圓代工大廠的先進封裝產能正全面擴充。其中CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）產能明顯供不應求，這類先進封裝中，氣泡與翹曲一直是影響良率的最大隱憂，相關問題包括封裝材料中的殘留氣泡會導致焊點空洞、焊接失效、元件過熱或結構受損，翹曲變形則使多晶片對位困難，進而降低整體生產效率與產品壽命。

針對上述問題，印能以高壓真空除泡技術、高壓真空迴焊與翹曲抑制系統（WSAS）提供全面解決方案。其中全新WSAS設備能有效抑制晶圓/面板級封裝的翹曲，並已成功應用於提升3D異質接合（Hybrid Bonding）製程良率。透過上述創新技術，印能協助封裝廠克服AI晶片先進封裝的氣泡與晶片翹曲難題，大幅提升量產良率，滿足高速運算時代對封裝可靠度的嚴格要求。

面對下世代先進封裝趨勢，印能佈局 WMCM 與 CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate） 供應鏈。CoPoS 採310×310mm方形面板取代12吋晶圓，產能提升數倍；WMCM為 InFO-PoP升級版，整合 CoW、RDL技術，兼顧效能與散熱，滿足高速運算需求。公司約8成營收來自先進封裝相關設備，在關鍵製程解決方案市場中擁有領先優勢。在AI驅動的封裝擴產浪潮下，公司訂單能見度已延伸至2026年，營運展望持續樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財