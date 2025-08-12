晴時多雲

倍智醫電、台灣元創、榮宗科技3投資案獲核准進駐竹科

2025/08/12 20:51

榮宗科技主要產品為VOC可再生濾網及晶圓傳遞平台上的氣簾裝置。（圖取自官網）榮宗科技主要產品為VOC可再生濾網及晶圓傳遞平台上的氣簾裝置。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會園區審議會今審議通過倍智醫電、台灣元創醫療器材、榮宗科技等3投資案進駐竹科，共計核准投資新臺幣3.2億元，另備查3件廢止投資計畫案及10件增資案，合計增資75.75億元。

竹科管理局表示，倍智醫電設立於生醫園區，投資金額新臺幣2億元，主要產品為醫學影像管理和處理系統，包含肺部影像輔助判讀系統、冠狀動脈鈣化風險評估系統、肺纖維化與COPD

量化分析系統及相關的應用技術與服務。產品可應用於重大心胸疾病的早期偵測與風險分流分析，具備高準確率、高效率與高整合性，未來將整合為「Total Thoracic AI」智慧胸腔影像判讀平台，達成一張胸部LDCT同步完成多病徵分析。

台灣元創醫療器材設立於生醫園區，投資金額新臺幣0.5億元，主要產品為硬脊膜損傷密封水膠，以生物相容性良好的生理離子交聯技術，達到人體軟組織強度的生醫水膠技術，以注射的方式注入到體內或應用於微創或內視鏡手術狹窄手術通道，接觸人體後與生理離子反應凝固成具備軟組織機械強度與韌性之固態水膠，可填補組織缺損間隙達成組織修復及防止組織液滲漏的臨床效能，於術中進行預防性的補強，減少遲發性硬脊膜撕裂的風險與術後脊髓液外漏及相關併發症，減輕患者、醫師的人力與經濟負擔。

榮宗科技設立於新竹園區，投資金額新臺幣0.7億元，主要產品為VOC可再生濾網及晶圓傳遞平台上的氣簾裝置。竹科管理局表示，傳統濾網在吸附飽和後通常需要丟棄，產生大量固體廢棄物問題，公司開發VOC可再生濾網替代一次性耗材，主要應用於半導體先進製程上，濾網有效延長使用壽命1.8倍以上，可達成碳排放與耗材減量雙重目標。

另，榮宗科技專利開發晶圓傳遞平台的氣簾裝置，可嚴格控制環境空氣潔淨度，防止各種污染物附著於晶圓表面，是半導體製造過程中至關重要的一環。公司並具備「一站式化學濾網再生與廢棄物管理解決方案」能力，整合回收、再生、檢測與最終處置，協助客戶落實ESG目標。此案將可提升我國關鍵製程及潔淨環控之技術能量，加速產業低碳轉型，創造循環經濟價值。

