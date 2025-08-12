亞洲5小虎變病貓？泰媒怒噴泰國已淪亞洲病夫

泰國政經動盪。圖為曼谷抗議者上街遊行，要求已停職的總理貝東塔辭職負責。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒指出，泰國曾被期望成為亞洲第五大經濟小虎，如今卻陷入經濟停滯，成為東協經濟成長速度最慢的國家。過去10年，泰國GDP成長率平均低於2%，遭諷已淪為「亞洲病夫」。

泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南曾經被經濟學家稱為「亞洲5小虎」，泰國近年的發展卻不如預期。泰媒《NationThailand》12日直言，泰國已從亞洲5小虎之一，淪為亞洲病夫。

請繼續往下閱讀...

報導稱，世界銀行於1988年將泰國重新歸類為中低收入經濟體（人均收入超過1036美元），希望泰國能效仿日本、韓國、台灣和新加坡，成為新興工業化國家。但這些雄心壯志因政治動盪和 1990 年代的經濟危機，逐漸脫軌。

泰國工業聯合會（FTI）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）表示，泰國必須徹底改革其經濟和工業結構，以滿足全球需求，他並列舉了導致泰國從「老虎」淪為地區落後者的幾個關鍵因素。

他指出，泰國經濟面臨4大危機，一是未能跟上全球變化的步伐，尤其是技術革新；二是最低工資的持續上漲，已削弱泰國相對於越南和印尼等鄰國的成本優勢；三是高齡化社會導致適齡勞動力短缺；四是泰國家庭債務已飆升至GDP的90%以上，若計入非正式債務則高達104%，嚴重限制消費支出，並對薪資進一步成長構成重大障礙。

張學善也提出解方，包括產業轉型，從依賴OEM的傳統產業轉向ODM（原始設計製造），同時打造自主品牌，提升產品價值。同時也要積極邁向未來產業，例如BCG（生物循環綠色經濟），還要廢除10萬多條過時的法律及解決家庭債務問題。

他警告，「如果不迅速改革經濟結構，泰國將成為鄰國商品的進口國，而不是生產國，我們的工業基礎將會消失。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法