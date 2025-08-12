晴時多雲

緯創AI伺服器出貨旺 第二季EPS創單季新高

2025/08/12 20:16

緯創第2季每股盈餘2.2元，創下單季新高紀錄。（記者方韋傑攝）緯創第2季每股盈餘2.2元，創下單季新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於匯率避險操作得宜，加上AI伺服器產品出貨力道強勁，第2季每股盈餘（EPS）2.2元，創下單季新高紀錄。管理層今日決議以不超過6250萬美元（約新台幣18.74億元）的金額，授權美國全資子公司Wistron InfoComm Corporation改良達拉斯廠區，以因應AI相關售後服務業務發展需求。

緯創第二季營收5512.91億元，季增59.1%、年增129.5%；毛利率4.44%，季減3.37個百分點，年減3.92個百分點；營益率1.96%，季減2.41個百分點、年減1.64個百分點；歸屬母公司業主淨利65.04億元，季增22%、年增47.4%；每股盈餘2.2元、季增18.91%、年增41.9%。

緯創2025上半年合併營收8977.77億元、年增87.2%；毛利率5.74%、年減2.04個百分點；營益率2.89%、年減0.39個百分點；歸屬母公司稅後淨利118.35億元、年增49.1%；每股盈餘4.06元、年增45.5%。

緯創為持續優化資金運用，今日同步決定擬以不低於1100萬美元（約新台幣3.3億元）的價格處分集團所持有的Tube Incorporated全部股份。管理層看好下半年AI伺服器業務持續成長，全年相關業績表現年增3位數百分比。

