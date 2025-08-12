巴菲特砸1440億買「神秘股票」即將開獎 外媒瘋猜股神新寵

巴菲特旗下波克夏海瑟威一筆被保密多季的「神秘投資」即將曝光。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將於14日向美國證券交易委員會（SEC），遞交截至6月30日的美股持股報告，一筆被保密多季的「神秘投資」即將曝光。市場普遍猜測，該標的是一家工業類企業，投資總額48億美元（約台幣1440億）。

《巴倫周刊》報導，波克夏將在8月14日向SEC遞交截至6月30日的美股持股報告（13-F文件），根據資料，波克夏第二季財報（10-Q）顯示，「商業、工業及其他」類別的投資成本基礎在第一季增加近20億美元，第二季再增28億美元，累計48億美元。

由於5月披露的13-F並未出現相應大額工業股買入紀錄，外界關注波克夏正對一家工業龍頭進行長期隱密的投資。

報導指出，波克夏在建立部位期間向SEC申請持倉保密屬於慣常操作，巴菲特往往會在連續多季買進同一檔股票時，暫時隱藏持股資訊，以避免策略提早曝光，招來市場跟風，抬高買入成本。

根據過往案例，包括2023年底至2024年初隱密布局保險公司安達（Chubb），價值約70億美元，直到2024年5月才公開。在2020年底至2021年初買進雪佛龍與威瑞森時，也採取相同模式。

