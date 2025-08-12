晴時多雲

昇達科第二季谷底已過 全年低軌衛星營收年增5成

2025/08/12 19:39

昇達科總經理吳東義預期，今年低軌衛星營收可較去年成長50%。（記者王憶紅攝）昇達科總經理吳東義預期，今年低軌衛星營收可較去年成長50%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕昇達科（3491）今日舉辦法人說明會，總經理吳東義表示，在低軌衛星客戶恢復出貨下，第二季可說是谷底，預期今年低軌衛星營收可較去年成長50%，明年也年增50%，而4G、5G回傳網路以及射頻天線產品線明年也可較今年成長。

吳東義指出，今年與客戶合作驗證2項新產品，包括負責衛星與地面站之間狀態監測與控制，以及用於衛星間資料傳輸的ISR（監視與偵察）系統，2項產品均已完成認證、進入小量生產，最快第四季、明年第一季量產，預計將成為未來營收新動能。

昇達科上半年低軌衛星出貨約6億元，若新產品出貨順利，下半年訂單可望達9億元。上半年A、S客戶占低軌衛星營收比重50.3%及40.2%，而S客戶貢獻營收約3.8億元，今年有望成長到5億元以上。

吳東義說，低軌衛星客戶中，A客戶5、6月交貨量雖減少，但8月起將恢復正常，全年訂單仍成長26%。A客戶發射衛星數量雖然較少，但昇達科出貨的元件滲透率高，約達60-70%，是昇達科最大客戶，目前台灣廠擴廠也是為了A客戶。

低軌衛星S客戶方面，吳東義說，目前滲透率約10%，S客戶發展下一代衛星，預計年底前開發完畢 明年第二季正式發射，昇達科配合S客戶赴越南設廠，目前越南廠採租賃模式，另已購得附近約5000坪土地，預計年底前完成環評、發包興建，未來產能較目前成長3倍。

對於未來展望，吳東義說，低軌衛星需求強勁，將是推動營收與獲利的核心動能，而行動回傳與射頻天線業務中長期表現穩健，可望持續成長，另外，美國關稅則由客戶承擔，與美國同業相比仍具價格競爭力。

另外，中小型衛星運營商業務也是昇達科未來的重要布局，吳東義說，全球中小型衛星營運商約有20多家，每家每年發射約50至100顆衛星，主要用於軍事、氣象監測等，目前已與5家洽談，2家驗證產品中，而目標是與10家合作。

