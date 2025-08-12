航空貨運帶動 長榮航第二季EPS 1.24元

長榮航第二季EPS 1.24元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空與合併子公司第2季合併營收553.07億元，較去年同期減少0.1%，稅後盈餘66.92億元，每股稅後盈餘1.24元。上半年合併營收1102.51億元，較去年同期增加2.8%，稅後盈餘126.22億元，每股稅後盈餘2.34元。

長榮航第2季客運營收351.9億元，年減3.3%，上半年客運營收716.02億元，年減1.8%，長榮航說，上半年全球航空客運市場，受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現走緩，然隨出發日臨近，訂位量仍逐漸升溫，全航線載客率維持80%以上，收益旅客數增加1.6%，單位收益持平。

長榮航空為積極架構越太平洋及歐亞轉機綿密航網，將於10月3日以波音787-9機型開航桃園-美國達拉斯航線，除提供皇璽桂冠艙及經濟艙服務外，另配有全新第四代的豪華經濟艙。10月21日則將開航桃園-韓國釜山航線，以三麗鷗彩繪機「粉萌機」天天飛航服務。

貨運方面，第2季貨運營收135.02億元，年增5.2%，上半年貨運營收262.3億元，年增14.3%。長榮航指出，航空貨運受益於中國電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。上半年貨運運能年增7.4%，載貨量年增8.2%，貨運單位收益年增7.9%。

