晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

航空貨運帶動 長榮航第二季EPS 1.24元

2025/08/12 19:12

長榮航第二季EPS 1.24元。（長榮航空提供）長榮航第二季EPS 1.24元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空與合併子公司第2季合併營收553.07億元，較去年同期減少0.1%，稅後盈餘66.92億元，每股稅後盈餘1.24元。上半年合併營收1102.51億元，較去年同期增加2.8%，稅後盈餘126.22億元，每股稅後盈餘2.34元。

長榮航第2季客運營收351.9億元，年減3.3%，上半年客運營收716.02億元，年減1.8%，長榮航說，上半年全球航空客運市場，受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現走緩，然隨出發日臨近，訂位量仍逐漸升溫，全航線載客率維持80%以上，收益旅客數增加1.6%，單位收益持平。

長榮航空為積極架構越太平洋及歐亞轉機綿密航網，將於10月3日以波音787-9機型開航桃園-美國達拉斯航線，除提供皇璽桂冠艙及經濟艙服務外，另配有全新第四代的豪華經濟艙。10月21日則將開航桃園-韓國釜山航線，以三麗鷗彩繪機「粉萌機」天天飛航服務。

貨運方面，第2季貨運營收135.02億元，年增5.2%，上半年貨運營收262.3億元，年增14.3%。長榮航指出，航空貨運受益於中國電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。上半年貨運運能年增7.4%，載貨量年增8.2%，貨運單位收益年增7.9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財