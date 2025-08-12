國產建材實業第二季EPS 0.87元 看好科技業大建廠營運利基

科技業大建廠帶動國產建材實業營運穩定成長。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今公告上半年財報，稅後淨利19.3億餘元，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，由於去年同期有售地業外收入10.4億元，導致EPS較去年上半年的2.36元減少，扣除業外，國產上半年本業仍較去年同期成長。

若單看第二季財報，國產單季淨利為10.26億元，每股稅後盈餘0.87元，也較首季的0.71元增加。

展望未來的營運，因應全球AI需求旺盛，眾多科技大廠持續擴大在台灣建廠佈局，包括竹科二期、中科二期、嘉義科、南科、以及高雄楠梓科，科技產業鏈持續大建廠，同時有機會採用目前已經應用在科技大廠高雄楠梓園區的國產建材高彈性模數等先進低碳高端混凝土，增加國產的營運利基。

雖然面對中南部多日西南氣流豪雨影響混凝土出貨，不過國產日前公告的7月營收仍維持高檔的18.38億元，較去年同期年增7.73％。累計今年1到7月營收130.81億元，較去年同期年增5.84％，呈現穩定成長。

