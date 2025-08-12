楊柳颱風來襲 產壽險業啟動緊急應變關懷服務

楊柳持續逼近台灣，中央氣象署預估明天（13日）中午登陸。（中央氣象署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「楊柳」颱風直撲臺灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報 ，預估將帶來強風及豪大雨。有鑑於先前丹娜絲颱風的嚴重災情，為應對此次風災，多家產壽險公司已於第一時間成立緊急應變小組，並啟動各項保戶關懷服務，協助民眾度過難關。

台灣人壽、中國信託產險、凱基人壽及全球人壽等公司，均已宣布針對受災保戶提供緊急應變措施，涵蓋快速理賠、保費緩繳、保單借款利息緩繳及保單補發等多項服務。

各產壽險公司關懷措施及緊急應變方案如下：

台灣人壽：啟動「快速理賠服務及預付醫療保險金」，受災保戶申請理賠所需文件可後補 。此外，提供「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」等服務 。台灣人壽保戶可透過全台7-ELEVEN的ibon「便利賠」或官網「龍e賠」線上申請理賠 。

中國信託產險：成立「災損服務中心」，並啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務 。若保戶因颱風造成班機或旅程延誤，可洽詢個人旅行綜合保險等相關理賠服務 。

凱基人壽：推出五大保戶關懷服務 。在「快速理賠」方面，保險事故一經確認，即可啟動理賠，相關文件可後補 。符合條件的住院保戶可申請最高新台幣6萬元的「住院預付金」 。另外還提供「保費緩繳」3個月、「保服優惠」（含保單貸款利息緩繳6個月及免費補發保單）以及「旅平險彈性調整」服務 。

全球人壽：啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務 。受災保戶申請理賠時註明「楊柳颱風受災保戶」，將由專人優先處理 。

產壽險業者提醒民眾，颱風期間應注意自身安全，避免不必要的外出 ，並做好防颱準備 。若有相關服務需求，可直接聯繫各公司客服專線或透過官方網站及APP等數位管道進行申請。

