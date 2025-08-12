陳冲：所有關稅都是疊加 川普發揮得淋漓盡致

前行政院長陳冲表示，關稅疊加並非川普獨創，只是他將之發揮得「淋漓盡致」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近來對等關稅「疊加」引起討論，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲今表示，所有關稅都是疊加出來的，因為最早關稅是零，加5%就算疊加；但現在所謂疊加是這個以外還要加什麼，這是後期比較帝國主義的作法，也是「比較川普」的作法，加個芬太尼關稅等，都是疊加的，但說是川普獨創也不公平，只是他將之發揮得「淋漓盡致」，以前就有疊加的觀念，關稅以外再加懲罰性稅率等，「但大家不會拿來殺來殺去」。

陳冲表示，川普的邏輯非常簡單，「你那麼大的貿易出超我就是很不高興」，其實貿易出超是很正常的，但被川普講成「出超就是罪惡」；台灣貿易出超是犧牲低成本、低工資的環境換來的，「不是拿錢沒給你東西」。不過，川普就是以結論來看問題，「他嫌你賺太多錢了」，如果只談川普想要的結論，談判就會很辛苦。

請繼續往下閱讀...

陳冲認為，美國不希望其他國家搞「合縱」，合起來他就麻煩了，他不希望變成合縱的氣氛，而是希望跟他「連橫」；如果大家「合縱」，美國就尷尬了，很難談判。

至於匯率問題，陳冲表示，美國政府還沒開始處理，後面美元、美債就是包含匯率的議題，美元、美債才是主菜。至於今年4、5月台幣狂升值，他認為因素是mixed（混合的），市場本身的一些反應，因為市場是很敏感的，有沒有官方的介入就不便猜測了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法