陽明上半年EPS 2.51元 關稅影響第三季出貨動能

2025/08/12 18:44

陽明上半年EPS 2.51元。（陽明提供）陽明上半年EPS 2.51元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明第二季單季合併營收為386.63億元，稅後淨利9.85億元，每股稅後盈餘為0.28元，創6個季度新低；上半年合併營收為841.73億元，稅後淨利87.61億元，每股稅後盈餘2.51元。

陽明指出，上半年整體營運表現受貿易談判不確定性因素影響，相較2024年同期運量與運價均呈現下滑，另因認列未分配盈餘稅影響整體損益，因此獲利減少。

陽明指出，國際貨幣基金組織（IMF）7月份針對2025年全球GDP增長預測從4月份的2.8%上調至3%，2026年的預測則從3%小幅提升至3.1%，顯示貿易壁壘的衝擊低於預期，但各國談判進展，以及地緣政治風險，仍具高度不確定性。

另外，依Drewry與Alphaliner在2025年7月針對航運市場供需前景之個別報告指出，2025年全球航運供給成長達6.3%和6.2%，需求成長約2%和2.7%，仍為供過於求情況；同時上半年因對等關稅政策影響貨主可能已提前備貨，故Drewry進一步預期下半年需求將較上半年放緩。

在船噸供給部分，陽明指出，因目前船隻通過紅海海域仍具相當危險性，航商確保航行安全維持繞行好望角措施，將可吸收部份市場運力供給，而面對市場未來展望，越太平洋航線因有美國關稅不確定因素，雖為傳統暑假旺季，但出貨動能受到影響；反之歐洲市場展望相對較樂觀；亞洲近洋線市場平穩，其他市場如澳洲、拉美等，因市場供需變化迅速，仍須密切觀察。

