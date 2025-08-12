晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

導入電子業思維 永立榮創外泌體Design House 製造中心正式曝光

2025/08/12 18:46

永立榮位於竹北生技園區的外泌體創研先導製造中心正式啟用。圖右六為永立榮董事長簡奉任。（記者陳永吉攝）永立榮位於竹北生技園區的外泌體創研先導製造中心正式啟用。圖右六為永立榮董事長簡奉任。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／新竹報導〕台灣首家擁有培養羊水幹細胞技術專利的永立榮生醫 （6973）「外泌體創研先導製造中心」今（12）日正式啟用，永立榮董事長簡奉任表示，此中心將導入電子業思維，推出「Exosome Design House」，以最小的投資，依客戶需求設計出不同功能的外泌體原料，搭配合作的代工廠，就是把自己當成電子業裡的IC設計公司。

簡奉任指出，此中心投資金額約5千萬元，主要投資在設備與無塵室，目前陸續移入設備中，估計到明年首季設備與無塵室可完全就位，最快今年10月就能開始貢獻營收。

永立榮總經理暨技術長黃效民表示，「外泌體創研先導製造中心」已導入GMP等級的生產與品管系統，最高可達每月20萬劑的產能，能處理來自人類羊水、鹿羊水、鹿茸，以及其他動植物與微生物的外泌體來源。

未來可依據不同產品應用、目標市場與法規要求，提供一站式服務，涵蓋原料製備、客製配方開發、功效驗證、法規諮詢到國際OEM/ODM，並廣泛應用於再生醫美、保健營養品、醫療器材等高附加價值領域，確保產品在品質、安全與合規上符合國際嚴格標準。

簡奉任表示，永立榮的外泌體將聚焦五大領域，分別是美容保養、海外再生醫療市場、保健品、寵物應用、醫療器材，其中保健品預計10月推出，美容保養品則已與克麗緹娜合作，現在有五成以上營收來自克麗緹娜，另外海外市場則有機會前進泰國、印尼、馬來西亞等東南亞市場，至於醫材方面，則鎖定牙科修補及玻尿酸複合填充醫材等，目標成為亞洲再生醫美與高端護膚領域的重要技術供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財