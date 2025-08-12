導入電子業思維 永立榮創外泌體Design House 製造中心正式曝光

永立榮位於竹北生技園區的外泌體創研先導製造中心正式啟用。圖右六為永立榮董事長簡奉任。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／新竹報導〕台灣首家擁有培養羊水幹細胞技術專利的永立榮生醫 （6973）「外泌體創研先導製造中心」今（12）日正式啟用，永立榮董事長簡奉任表示，此中心將導入電子業思維，推出「Exosome Design House」，以最小的投資，依客戶需求設計出不同功能的外泌體原料，搭配合作的代工廠，就是把自己當成電子業裡的IC設計公司。

簡奉任指出，此中心投資金額約5千萬元，主要投資在設備與無塵室，目前陸續移入設備中，估計到明年首季設備與無塵室可完全就位，最快今年10月就能開始貢獻營收。



永立榮總經理暨技術長黃效民表示，「外泌體創研先導製造中心」已導入GMP等級的生產與品管系統，最高可達每月20萬劑的產能，能處理來自人類羊水、鹿羊水、鹿茸，以及其他動植物與微生物的外泌體來源。

未來可依據不同產品應用、目標市場與法規要求，提供一站式服務，涵蓋原料製備、客製配方開發、功效驗證、法規諮詢到國際OEM/ODM，並廣泛應用於再生醫美、保健營養品、醫療器材等高附加價值領域，確保產品在品質、安全與合規上符合國際嚴格標準。

簡奉任表示，永立榮的外泌體將聚焦五大領域，分別是美容保養、海外再生醫療市場、保健品、寵物應用、醫療器材，其中保健品預計10月推出，美容保養品則已與克麗緹娜合作，現在有五成以上營收來自克麗緹娜，另外海外市場則有機會前進泰國、印尼、馬來西亞等東南亞市場，至於醫材方面，則鎖定牙科修補及玻尿酸複合填充醫材等，目標成為亞洲再生醫美與高端護膚領域的重要技術供應商。

