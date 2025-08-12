yes123：逾半上班族淪「月底吃土族」 逾9成薪水不夠用

根據yes123求職網的最新調查，在通膨壓力與貿易戰隱憂下，高達51%的上班族自認為每月薪水幾乎花光；更有9成1的人覺得薪水根本不夠用。業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰對國內企業及勞工的衝擊未明，但近幾年高漲的物價，已使上班族的財務狀況岌岌可危。根據yes123求職網的最新調查，顯示在通膨壓力與貿易戰隱憂下，高達51%的上班族自認為每月薪水幾乎花光、甚至成為透支的「月底吃土族」；更有9成1的人覺得薪水根本不夠用 ，84%上班族自認「加薪無望」，凸顯出低薪與通膨夾擊下的困境。

yes123求職網日前進行「勞工抗通膨與斜槓族搶錢」調查，調查結果顯示，在51%的「月底吃土族」中，有30.3%的人需要借貸度日，處於「負儲蓄」的窘境。若屬非月底吃土族的上班族，平均每月卻能儲蓄8743元。想擺脫「薪貧族」的命運，上班族平均預估月薪需要增加1萬892元，但有高達83.6%的勞工，憂心近期的全球關稅貿易戰，會讓下半年的加薪機會落空 。

為了應對財務壓力，上班族積極啟動「開源節流」計畫，期望透過節水節電、省錢計畫，每月能省下3968元 。也有88%的上班族嘗試投資基金、股票與保險，但整體投資報酬率卻是負4.4%，顯示想靠「錢滾錢」創造財富並不容易。

當節流效果有限、投資又可能失利時，經營「斜槓」副業便成為最受歡迎的出路。調查顯示，高達93.2%的上班族有成為「斜槓族」的意願 ，主要希望「增加收入」，也怕單一職務被取代，甚至失業。

上班族心中最夢幻的斜槓工作前3名，分別是「YouTuber」、「網拍業者」與「直播主」，期望成為斜槓族後，年薪可達81萬元 。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，當勞工變成「月底吃土族」，生活品質將大受影響，而過度節儉的風氣也可能衝擊內需經濟，形成惡性循環。他提醒，雖然「平台經濟」讓斜槓模式更可行，但也要注意工時過長引發的過勞問題，以及部分工作可能不受勞動法規保障的風險。楊宗斌建議，勞工應隨時保持自我充電的狀態，透過跨領域學習與進修，提升自身專業度與不可取代性，才是應對大環境挑戰的根本之道 。

「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」，是由yes123求職網於2025年7月25日到8月7日，以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1358份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66% 。

