財經 > 證券產業

遠傳助海龍離岸風電建置行動企業專網 打造海上新通訊

2025/08/12 18:52

遠傳助海龍離岸風電建置行動企業專網。（圖片來源：海龍離岸風電計畫）遠傳助海龍離岸風電建置行動企業專網。（圖片來源：海龍離岸風電計畫）

〔記者王憶紅／台北報導〕為提升風場營運效率，遠傳電信今日宣布，為海龍計畫2號及3號風場量身打造海上4G/5G專用基地台，取代傳統衛星通訊，並導入行動企業專網技術，打造高速、穩定、低延遲的通訊環境，涵蓋整個風場作業區域，有效提升施工、維運與監控等各面向效率與安全，成功樹立海上通訊新標竿。

位於彰濱外海的「海龍離岸風電計畫」，不僅是亞太地區規模最大的離岸風電專案、更是台灣首座裝置容量突破1GW的離岸風場，今年6月完成首支風機併網測試，成功將綠電併入台電電網，為台灣能源轉型立下重大里程碑。

遠傳說，2024年台灣整體再生能源發電占比已突破雙位數，其中離岸風電尤為關鍵，累計裝置容量正式突破3GW，使台灣躍升為全球第五大離岸風電市場，能源轉型成效備受國際矚目。

海龍計畫總裝置容量超過1GW，是目前亞太地區規模最大的離岸風電專案，預計在2025年及2026年底前陸續完成2號及3號風場商轉，將為台灣提供穩定且潔淨的綠色能源。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，傳統海上作業依賴衛星通訊，不僅訊號不穩且頻寬受限，影響作業效率與安全。遠傳很榮幸能為海龍計畫風場海上變電站建置專用4G/5G基地台，並利用創新電信技術打造行動企業專網，解決通訊痛點。遠傳「行動企業專網」具備高穩定、低延遲、專屬頻寬等核心優勢，能根據離岸風場作業需求量身打造，提供獨立運作的通訊環境，全方位支援風場營運，也為台灣能源轉型盡一份心力。

遠傳說，本次專網設計採用低頻NR與LTE雙模系統，兼顧廣域覆蓋與多設備接入能力，全面支援工程船隊作業、人員聯繫、AI監控系統數據傳輸等應用，大幅降低施工風險與延誤機率，是離岸風電數位基礎建設的重大突破。並與愛立信合作，由愛立信提供完整的通信解決方案，包括基地台及微波回傳技術，顯著提升風場的通信效能與運作效率。

