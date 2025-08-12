晴時多雲

台積電Q2股利配5元明年1/8發放 張忠謀進帳約6.25億

2025/08/12 17:52

台積電Q2股利配5元，台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12.5萬張，若未處分持股，估計將有約6.25億元入袋。（彭博）台積電Q2股利配5元，台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12.5萬張，若未處分持股，估計將有約6.25億元入袋。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）董事會今決議，第2季配發現金股利延續上季，為每股新台幣5元，跟上季相同，除息交易日為2025年12月11日，並於2026年1月8日發放。

受惠AI及高效能運算、智慧手機帶動先進製程需求強勁，台積電第2季美元營收達300.7億美元，約新台幣9337.9億元，受不利匯率及海外晶圓廠的影響，毛利率58.6%，稅後淨利新台幣3982.7億元，高於市場預期並創歷史新高，每股純益15.36元。

台積電董事會核准2025年第二季營業報告書及財務報表，並核准配發第2季每股現金股利5元，配息基準日定為2025年12月17日，除息交易日為2025年12月11日，自2025年12月13日起至12月17日止停止普通股股票過戶。

台積電董事長魏哲家持股6825張，估計將有3412萬元入袋；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計將領到82.68億元；台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12.5萬張，若未處分持股，估計將有約6.25億元入袋；台積電前董事長劉德音2024年6月退休持有台積電1.29萬張，若也未處分持股，估計將可拿到6455萬元。

