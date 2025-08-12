瓦城上半年每股賺4.47元 第4季洛杉磯雙店啟動營運

瓦城泰統集團上半年每股盈餘4.47元。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲瓦城泰統集團（2729）公布第2季營收14.55億元、稅後淨利0.74億元，年減19.91%，每股盈餘1.91元；累計上半年營收30.52億元、稅後淨利1.75億元，年減4.37%、每股盈餘4.47元。

上半年獲利縮減，主要是面對人力與電費等營運成本上升挑戰，但集團展現經營韌性，透過成本控管與營運優化，推升營運效率及穩健獲利。

瓦城泰統表示，下半年除了甫於7月在台北信義區全新百貨Dream Plaza開出1010湘及YABI KITCHEN，集團持續以多品牌策略為展店核心，同時穩健擴張中南部市場版圖，「瓦城」8月陸續進駐台中米平方商場與台南全商場—新光三越台南小北門，搶攻當地客源。

位於桃園中壢的「全球研發中心」也預計將於第4季正式啟用，整合菜色研發、廚藝訓練、物流調度、食品安全與資運管理5大後勤功能，將提升產品研發效率與營運整合能力，並且支援海外市場拓展所需，為全球布局奠定堅實基礎。

海外市場方面，集團美國首兩家門店預計將於第4季開幕，進駐洛杉磯核心商圈，導入獨創的東方爐炒連鎖化系統，瞄準當地多元族群，提供新穎餐飲選擇，站穩海外展店布局的關鍵第一步，在多重市場動能挹注下，將有望持續推動集團穩健成長。

