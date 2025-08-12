晴時多雲

因應楊柳颱風 富邦人壽即刻啟動緊急應變方案

2025/08/12 18:29

富邦人壽指出，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務等六大緊急應變方案與關懷措施。（記者王孟倫攝）富邦人壽指出，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務等六大緊急應變方案與關懷措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕楊柳颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，提醒暴風圈籠罩地區應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

首先，針對應繳月為2025年7月～2025年11月之續期保費，富邦人壽針給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他文件可後續另行補齊；有關醫療保險金抵繳住院費用服務，由七大合作院所，保戶事故住院時，由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。

富邦人壽強調，亦提供 24 小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

