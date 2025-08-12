晴時多雲

上品全年營收恐減1成 明年優於今年

2025/08/12 18:03

上品董事長侯嘉生預估，今年營收年減約一成，2026年現將優於今年。（資料照）上品董事長侯嘉生預估，今年營收年減約一成，2026年現將優於今年。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到今年1-6月營收下滑，且7月營收月減近3成之故，今日上品（4770）舉行線上法說會，不少法人關注下半年營運狀況，董事長侯嘉生坦言，下半年營運會優於上半年，但預估今年營收年減約1成，而台系客戶美國廠可望加速推進，預估2026年為認列高峰期，表現也將優於今年。

上品主攻氟素樹脂等高階化學材料，與台積電等半導體大廠擴產進度高度連動，今年1-6月營收22.78億元、年減25.74%，上半年每股稅後盈餘5.35元，最新公告的7月營收3.56億元、月減29.46%。

侯嘉生表示，去年是上品營運最好的一年，今年受到中國半導體產業反轉，再加上美國市場擴產也減少，使得上品營收表現下滑，預估今年全年營收較去年減少約一成，不過，下半年表現將優於上半年，同時，近1-2個月在手訂單金額上升約10-15%，目前在手訂單約40多億元、稼動率則在70-75%。

此外，他對於明年營運持樂觀態度，主要是許多在手訂單將陸續於明年貢獻營收，而美國客戶除在美國建廠外，也在新加坡建廠，同時，上品在中國市場也有斬獲，侯嘉生也不諱言，中國、日韓等競爭對手陸續出現，為了維持市占率，上品的毛利率下降恐無法避免，但他也認為，上品在高階製程有一定優勢，未來將強化中國市場競爭力，在中國設廠、開發新品，至於台灣廠也會持續研發新品，預計於9月的半導體展會展出。

