前7月全國稅收年減2.1％ 汽車關稅及貨物稅減幅擴大

2025/08/12 17:34

財政部公布1至7月全國稅收2兆3021億元，年減2.1%。（記者鄭琪芳攝）財政部公布1至7月全國稅收2兆3021億元，年減2.1%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布7月全國稅收8768億元、年增3.1倍，主因所得稅申報期限延長，稅款集中於7月入帳所致；累計1至7月稅收2兆3021億元、年減490億元或2.1%，以證交稅減少352億元、營所稅減241億元及貨物稅減124億元較多，但綜所稅增加314億元。其中，因基期偏高及對等關稅政策未明，7月車輛類貨物稅年減45.6%、為近2年半最大減幅，小客車關稅更年減61.5%。

至於今年稅收是否出現短徵（實徵數低於預算數）？財政部統計處副處長劉訓蓉表示，營所稅結算申報自繳稅款增加，且上市櫃稅前淨利成長，均有助於稅收；但近期投資、消費及購屋信心均轉趨保守，證交稅、貨物稅及房市相關稅收都減少，加上因應關稅實施營所稅延分期繳納措施，今年稅收可能受到壓制，但外在不確定因素非常多，還要觀察未來證交稅及營所稅暫繳等狀況。

根據統計，前7月營所稅6356億元、年減3.6%，雖然結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅政策影響，配合實施延分期繳納措施，互抵後下滑。前7月綜所稅6204億元、年增5.3%，主因盈餘分配、薪資及利息所得扣繳稅款增加。前7月營業稅4034億元、年減0.5%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，電子、資通、電機及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

另，7月關稅115億元、年減16.2%，前7月862億元、年減3.3%，主因小客車及動物產品等進口減少。7月貨物稅111億元、年減24.4%，前7月848億元、年減12.8%，以車輛類減少最多，主因基期偏高及美國對等關稅變數等影響，導致新車掛牌數減少。

劉訓蓉指出，7月車輛類貨物稅46億元、年減45.6%，近2年半最大減幅；前7月車輛類貨物稅393億元、年減24%。7月小客車關稅15億元、年減61.5%；前7月小客車關稅189億元、年減23.2%。她表示，這幾個月汽車貨物稅及關稅都在減少，受對等關稅影響滿大的。

另，7月證交稅239億元、為近11個月新高，但年減24.1%，連續5個月雙位數負成長；前7月證交稅1394億元、年減20.1%。劉訓蓉說明，隨著美國關稅協議漸趨明朗、輝達H20晶片獲准銷中及台積電法說會釋出利多，7月台股逐步走高，大盤站穩2萬3，連漲3個月，但因基期較高，日均量明顯下滑，證交稅連續5個月負成長。

至於房地交易稅，包括土增稅、契稅及房地合一稅均續呈年減，7月土增稅66億元、年減18.2%，前7月428億元、年減18.5%。7月房地合一稅58億元、年減20.3%，前7月295億元、年減19.4%。劉訓蓉表示，房市持續受信用管制及房貸緊縮影響，加上關稅談判進展充滿不確定性，觀望氣氛影響交易動能，購屋態度轉趨保守謹慎。

