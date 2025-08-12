晴時多雲

控制器大廠新代將掛牌 新5年計畫聚焦AI智慧製造

2025/08/12 17:46

新代啟動AI驅動智慧製造＋智慧機器人聯盟。（新代提供）新代啟動AI驅動智慧製造＋智慧機器人聯盟。（新代提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕控制器大廠新代（7750）今年正式邁入三十週年，目前已順利通過上市審查，預計於今年秋天正式掛牌。新代董事長蔡尤鏗表示，將持續以AI深度融合智慧製造，強化核心技術布局，以智慧機器人擴大在自動化產業鏈中的戰略角色。

新代上半年營收累計已達新台幣72億3649萬元、年增28.48%，展現穩定的成長動能。新代預計今年上半年營收、獲利都會優於去年同期，不過，下半年受到黑天鵝因素干擾，尚需再觀察。

新代營運規模不斷擴張，團隊人數已突破1400人，並持續深耕亞太市場，同步拓展全球版圖。面對全球競爭與技術變革加劇的浪潮下，更聚焦節能減碳與綠色製造方案，協助工廠升級轉型，實踐永續願景。

為推動產業協作與技術整合，新代也正式啟動「AI驅動智慧製造＋智慧機器人」策略聯盟，攜手多家產業夥伴，整合上下游資源與生態夥伴力，共同打造跨域協作的新模式，開啟智慧製造與機器人應用的新篇章。新代預計明年起會展開新的5年計畫，讓AI跟智慧製造深度融合是5年計劃的新方向。

