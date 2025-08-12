3字頭再現！新台幣重貶1.1角、收30.026元

台幣重貶1.1角，收30.026元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨數據發布前，國際美元反彈，新台幣兌美元匯率上午盤還守在29.9元價位，午後隨外資熱錢匯出貶幅擴大，一舉貶破30元整數大關，最後收在30.026元、重貶1.1角，匯價連3黑且改寫近3個月新低，成交量略微放大至15.96億美元。

台股今天小漲22.86點，收在24158.36點，三大法人合計賣超61.01億元。其中，外資賣超66.29億元。

新台幣匯價以29.95元、貶3.4分開出，一度升抵29.9元，惟市場對美元需求轉強，午後外資匯出力道加劇，匯價越走越低，收盤前半小時，貶破30元整數大關，相隔一週再見3字頭。

匯銀人士指出，近期美多項就業數據表現不佳，市場重燃聯準會9月降息預期，惟投資人也擔憂對等關稅對通膨效應，高度關注今晚美國將公布的7月消費者物價指數（CPI）數據，結果將左右聯準會9月是否降息的預期。

一般認為，若通膨符合預期，降息預期將更強，美元可能短暫承壓；若通膨持續升溫，9月降息恐生變數，美元有望續彈。

另外，台灣關稅N+20%雖然仍有談判空間，不過上半年新台幣升值力道大，匯銀人士也觀察到，因應出口商、傳產業者要求貶值呼聲，央行也利用尾盤進行調節，已有好幾個交易日，台幣都是收在當日最低價。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數今日上漲0.25%，主要亞幣中僅韓元小升0.06%、日圓重挫0.59%、台幣大貶0.37%、新幣貶值0.12%、人民幣也貶值了0.11%。

