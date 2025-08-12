晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3字頭再現！新台幣重貶1.1角、收30.026元

2025/08/12 17:30

台幣重貶1.1角，收30.026元。（記者陳梅英攝）台幣重貶1.1角，收30.026元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨數據發布前，國際美元反彈，新台幣兌美元匯率上午盤還守在29.9元價位，午後隨外資熱錢匯出貶幅擴大，一舉貶破30元整數大關，最後收在30.026元、重貶1.1角，匯價連3黑且改寫近3個月新低，成交量略微放大至15.96億美元。

台股今天小漲22.86點，收在24158.36點，三大法人合計賣超61.01億元。其中，外資賣超66.29億元。

新台幣匯價以29.95元、貶3.4分開出，一度升抵29.9元，惟市場對美元需求轉強，午後外資匯出力道加劇，匯價越走越低，收盤前半小時，貶破30元整數大關，相隔一週再見3字頭。

匯銀人士指出，近期美多項就業數據表現不佳，市場重燃聯準會9月降息預期，惟投資人也擔憂對等關稅對通膨效應，高度關注今晚美國將公布的7月消費者物價指數（CPI）數據，結果將左右聯準會9月是否降息的預期。

一般認為，若通膨符合預期，降息預期將更強，美元可能短暫承壓；若通膨持續升溫，9月降息恐生變數，美元有望續彈。

另外，台灣關稅N+20%雖然仍有談判空間，不過上半年新台幣升值力道大，匯銀人士也觀察到，因應出口商、傳產業者要求貶值呼聲，央行也利用尾盤進行調節，已有好幾個交易日，台幣都是收在當日最低價。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數今日上漲0.25%，主要亞幣中僅韓元小升0.06%、日圓重挫0.59%、台幣大貶0.37%、新幣貶值0.12%、人民幣也貶值了0.11%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財