營收毛利雙成長 LINE Pay上半年EPS 3.4元

LINE Pay上半年EPS為3.4元。

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）今（12）日董事會通過2025年第2季財報，LINE Pay上半年營業收入36.78億元，營業毛利12.49億元，因持續投入IDC建置、服務相關研發與業務推廣，使第2季營業淨利較去年同期下滑，再加上台幣升值造成8900萬元匯兌損失，累計上半年稅後淨利2.31億元、年減37%，EPS 3.4元。LINE Pay表示，目前正積極申請電支子公司的營業執照，預期未來跨境服務、電子支付將成營利動能。

LINE Pay今日公布上半年董事會通過財報，分析第2季的營運表現，第2季營業收入18.6億元、年增26%，營業毛利6.3億元、年增41%，毛利率較去年同期明顯提升，但布局未來長期成長，持續投入於IDC建置、服務相關研發與業務推廣，使營業淨利1.6億元，較去年同期略有下滑。

此外，第2季台幣對美元強勢升值，導致第2季產生約8900萬元匯兌損失，LINE Pay分析，該部位是因應外幣支付需求的即時性與穩定性，長期配置的美元資產，因美元貶值導致匯兌損失，對整體淨利造成一次性影響，未來將持續優化資產配置策略，預期後續匯損波動將隨資金運用及實際支付時點而逐步收斂。

LINE Pay 7月單月營收6.4億元，年增25.11％，創下歷史單月營收新高。LINE Pay已獲得金管會核發經營電支務的許可函，並已設立子公司「連加電子支付公司」將專營電子支付業務，將在獲得營業執照後正式提供服務。展望未來，LINE Pay表示，將在用戶現有使用習慣基礎上，無縫移轉「好友轉帳、帳戶儲值、錢包購物、生活繳費」等電子支付服務，全面整合LINE Pay生態圈，持續深化在地服務與影響力，穩步邁向長期永續發展。

