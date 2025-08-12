晴時多雲

機器人手臂感測器元件Q4出貨 佳能正向看下半年

2025/08/12 17:25

佳能第四季將出貨美國機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單。（擷取自Mantic Robotics官網）佳能第四季將出貨美國機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單。（擷取自Mantic Robotics官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）今日公告第二季稅後淨利1.16億元、年減19%，每股稅後盈餘（EPS）0.41元。佳能指出，其第二季營業利益為2.71億元、創13季以來新高，但因新台幣匯率波動，導致匯損約1.59億元，影響最終獲利表現。

佳能上半年稅後淨利2.03億元、年減31.7%，每股稅後盈餘為0.71元，而上半年累計匯損為1.45億元。展望下半年營收表現，佳能指出，因第三季接單數量高於第二季、有望帶動營運成長，下半年也將優於上半年，若匯率穩定、獲利也有望升溫。

2025年被視為人形機器人元年。佳能指出，第四季將出貨美國機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單，今年並隨著集團創投能率亞洲（7777）投資美國人形機器人公司Agility Robotics，佳能的機器人視覺影像產品也有望藉機打入美國機器人產業供應鏈。

佳能也說，經歷多年轉型，希望持續深耕車用光學、AI與機器人的相關應用，並耕耘亞洲、美國等國際市場，包含多年來在歐洲推展的AI光學鏡頭、近期也有所斬獲，明年除日系車載鏡頭產品量產出貨，歐洲市場的回饋也值得期望。

佳能並指出，在經歷匯率、關稅的干擾與影響後，下半年期望業績能急起直追，明（2026）年也將是營收、獲利的另一突破成長年。

另外，佳能表示，Agility Robotic創辦人Jonathan Hurst受能率亞洲邀請 於9月中下旬將來台進行一連串的拜訪，期間將與佳能議談，深入了解佳能的機器視覺，並共同探討未來人型機器人的發展與應用。

