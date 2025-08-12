晴時多雲

智崴毛利率回升至40％ 匯損衝擊、Q2轉虧

2025/08/12 17:14

受匯損衝擊所致，體感設備大廠智崴第二季轉虧。（資料照）受匯損衝擊所致，體感設備大廠智崴第二季轉虧。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受匯損衝擊所致，體感設備大廠智崴（5263）公告第二季財報，雖然毛利率高達40%，但每股虧損3.36元。智崴表示，單季帳面上虧損2.3億元，主要是匯損造成衝擊所致，未來台幣若回貶，則可回沖匯兌利益。

智崴指出，第一季毛利率26%、第二季回升至40%，不過，上半年營業成本增加，主要是加拿大尼加拉大瀑布國家公園飛行影院認列土建機電費用，以及新影片製作成本進入攤提，未來隨著授權量體將放大，可帶動毛利率改善。

智崴坦言，匯率影響財報表現，現階段新訂單多以新台幣兌美元匯率 29.28報價，上半年財報匯損相關衝擊約2億元，隨著匯率逐漸穩定，未來相關評價損失可望逐步縮小或回轉為未實現利益。

面對美國對等關稅影響，智崴也指出，相較主要競爭對手所在國家稅率落在15-39%不等，台灣目前稅率20%位居中段，與歐洲競爭者間存在約5%的差距，不過，美國市場的營收占比並不高，2024年占比僅為1%，估計關稅政策影響微小。

為此，智崴也指出將持續拓展歐美成熟市場，同時積極深耕新興市場如亞洲、中東，並於合理毛利率下積極爭取訂單，同時，採在地生產或採購策略，減少跨國運輸與進口關稅成本，並優化產品設計，尋找料件替代方案，以降低成本，使專案毛利率維持在45-50%水準。

