楊柳颱風來襲 國泰產壽險啟動保戶服務關懷

〔記者王孟倫／台北報導〕中央氣象署已於12日14時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，暴風圈持續擴大中，預估將壟罩中南部、東半部，更須嚴防強風豪雨。因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽表示，已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含「快速理賠」、「理賠預付金」、「保費緩繳及優惠」等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。

國泰人壽指出，針對應繳月為2025年8月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年10月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

其中，智能客服中心提供24小時全年無休客服專線0800-036-599 ，也可以透過「智能助理阿發」查詢保障或保單相關資訊，有需要之民眾可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，隨時關心颱風動向，及早做好防颱準備，清理戶外水溝，固定好門窗招牌，收好陽臺盆栽，準備手電筒及電池因應停電；出外也請特別注意較大雨勢、留意強風，避免從事海邊及山區活動。

另一方面，國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。國泰產險也提供客服專線。

