高階玻纖布缺貨！臻鼎：順利拿到替代方案產能

2025/08/12 17:01

臻鼎認為，高階玻纖布缺貨對公司影響有限。（記者卓怡君攝）臻鼎認為，高階玻纖布缺貨對公司影響有限。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕載板廠近來陷入上游高階T-Glass玻纖布缺貨問題，IC載板龍頭欣興（3037）先前法說會指出高階玻纖布缺貨恐直到明年下半年，影響載板出貨，不過，積極跨入載板領域的臻鼎-KY（4958）營運長李定轉今日在法說會表示，目前來看，T-Glass玻纖布缺貨恐到明年第四季才緩解，但對臻鼎影響有限，因為臻鼎已有替代方案，並順利拿到產能，也會因應成本調整價格，今年臻鼎旗下載板業務持續大幅成長，到明年將有更多突破。

臻鼎積極搶進IC載板市場，去年IC載板營收成長逾75%，今年上半年繳出近35%年增幅度。隨著產業供需結構逐步改善，公司預期今年IC載板仍將是臻鼎四大產品應用中成長最快的業務部門，全年營收成長目標超過四成，ABF載板方面，來自AI資料中心應用的客戶打樣需求明顯增加，邊緣AI產品升級帶動高階BT載板需求提升，目前產能利用率達90%，營收穩健成長。

