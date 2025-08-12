廣達全年AI貢獻上看7成 GB300第三季底出貨放量

廣達預期，2026 年新平台量產與 AI 市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）於法說會中表示，AI 伺服器需求持續強勁，全年AI 伺服器營收目標占總伺服器比重約70%，上半年已達60%以上。雖 7、8 月因客戶從GB200過渡至新一代GB300 ，處於新舊交替轉換期，出貨節奏較平緩，但預計9月起逐步放量，第四季動能續強。

廣達第二季合併營收5041.22億元，季增3.8%、年增62.6%；毛利率7.05%，季減0.87個百分點、年減1.53個百分點；營益率4.05%，季減1.02個百分點、年減0.86個百分點；稅後淨利168.61億元，季減13.5%、年增11.5%，每股盈餘（EPS）4.37元。

公司指出，GB200良率已顯著改善，GB300 因設計優化並延續GB200經驗，爬坡速度與良率提升優於前一代。高階機架型AI 伺服器配置也將升級。雖然高單價產品在毛利率上有稀釋效應，但毛利額可增加，公司透過自動化生產與成本優化，盼抵消部分影響，並隨產能爬坡改善整體毛利結構。

除了GPU 型AI伺服器外，廣達已著手ASIC AI 伺服器專案，預計2026年推出；Edge AI 伺服器同樣列入成長布局。公司強調，所有AI伺服器業務均維持 Buy-and-Sell 模式（含 GPU 價格），以滿足客戶需求並確保供應穩定。

在產能與地緣布局方面，廣達正擴充美國與墨西哥產能，墨西哥工廠將從汽車產品延伸至 AI 伺服器生產，規模「超過 L6」，符合 USMCA 規範，預計 2025 年量產。公司在全球擁有 9 大生產據點，能靈活因應美國 232 條款關稅政策變化與客戶策略調整。

財務面上，公司啟動 ECB（可轉換債）與聯貸計畫，以確保低成本資金彈性，支應持續成長的 AI 與新平台投資需求。筆電業務方面，第二季營收占比約20%至25%，全年上下半年出貨比重預估呈現五五波；Chromebook 在下半年占比將回到約 10%，遊戲機業務占比低，整體回歸常態。

展望後市，廣達看好 AI 伺服器在 GB200 與 GB300 平台並行出貨下，全年需求維持高檔，並持續拓展新興 AI 伺服器產品線與地緣產能布局。公司預期，2026 年新平台量產與 AI 市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。

