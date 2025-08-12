晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

廣達全年AI貢獻上看7成 GB300第三季底出貨放量

2025/08/12 17:00

廣達預期，2026 年新平台量產與 AI 市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。（資料照）廣達預期，2026 年新平台量產與 AI 市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）於法說會中表示，AI 伺服器需求持續強勁，全年AI 伺服器營收目標占總伺服器比重約70%，上半年已達60%以上。雖 7、8 月因客戶從GB200過渡至新一代GB300 ，處於新舊交替轉換期，出貨節奏較平緩，但預計9月起逐步放量，第四季動能續強。

廣達第二季合併營收5041.22億元，季增3.8%、年增62.6%；毛利率7.05%，季減0.87個百分點、年減1.53個百分點；營益率4.05%，季減1.02個百分點、年減0.86個百分點；稅後淨利168.61億元，季減13.5%、年增11.5%，每股盈餘（EPS）4.37元。

公司指出，GB200良率已顯著改善，GB300 因設計優化並延續GB200經驗，爬坡速度與良率提升優於前一代。高階機架型AI 伺服器配置也將升級。雖然高單價產品在毛利率上有稀釋效應，但毛利額可增加，公司透過自動化生產與成本優化，盼抵消部分影響，並隨產能爬坡改善整體毛利結構。

除了GPU 型AI伺服器外，廣達已著手ASIC AI 伺服器專案，預計2026年推出；Edge AI 伺服器同樣列入成長布局。公司強調，所有AI伺服器業務均維持 Buy-and-Sell 模式（含 GPU 價格），以滿足客戶需求並確保供應穩定。

在產能與地緣布局方面，廣達正擴充美國與墨西哥產能，墨西哥工廠將從汽車產品延伸至 AI 伺服器生產，規模「超過 L6」，符合 USMCA 規範，預計 2025 年量產。公司在全球擁有 9 大生產據點，能靈活因應美國 232 條款關稅政策變化與客戶策略調整。

財務面上，公司啟動 ECB（可轉換債）與聯貸計畫，以確保低成本資金彈性，支應持續成長的 AI 與新平台投資需求。筆電業務方面，第二季營收占比約20%至25%，全年上下半年出貨比重預估呈現五五波；Chromebook 在下半年占比將回到約 10%，遊戲機業務占比低，整體回歸常態。

展望後市，廣達看好 AI 伺服器在 GB200 與 GB300 平台並行出貨下，全年需求維持高檔，並持續拓展新興 AI 伺服器產品線與地緣產能布局。公司預期，2026 年新平台量產與 AI 市場擴張，將為營收與獲利帶來顯著動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財