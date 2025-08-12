郭智輝盼讓利救汽車產業 中鋼回應了

美國關稅衝擊台灣經濟，經濟部長郭智輝與汽車相關業者座談時，拋出包括「中鋼讓利」說6大對策。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國關稅衝擊台灣經濟，經濟部長郭智輝與汽車相關業者座談時，拋出包括「中鋼讓利」說6大對策，中鋼今（12）日表示，為因應美國對等關稅衝擊，中鋼將秉持與國內用鋼業者共存共榮的理念，在兼顧員工及股東等利害關係人權益下，進行各種可能性方案評估，以合理且具競爭力之鋼材價格供應下游用鋼業者的需求，以符合政府希望幫助業者接單之立場。

郭智輝11日與汽車相關業者進行「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，他提出6項因應對策，包括由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。中鋼有130餘萬股民，「讓利說」引起高度關注。

中鋼公司企業工會對中鋼讓利表示反對，理事長陳春生表示，工會要求經濟部先提出如何讓中鋼降低成本，是水電費減免、相關營業稅與營所稅的免徵，還是出口補貼嗎?這些有實質效益是迫切需要的，也是最快速的降低成本方式；他強調，解決上游源頭的困境，也就是解決了整個供應鏈問題。

他說，若沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本，工會立場為堅決反對讓利，但支持公司在不虧本情況下，協助下游提升競爭力，共度難關。

中鋼工會呼籲政府先拿出具體配套措施，而不是草率喊讓利，不僅員工，連股民都難以接受。

