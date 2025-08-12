晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

郭智輝盼讓利救汽車產業 中鋼回應了

2025/08/12 16:52

美國關稅衝擊台灣經濟，經濟部長郭智輝與汽車相關業者座談時，拋出包括「中鋼讓利」說6大對策。（記者洪臣宏攝）美國關稅衝擊台灣經濟，經濟部長郭智輝與汽車相關業者座談時，拋出包括「中鋼讓利」說6大對策。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國關稅衝擊台灣經濟，經濟部長郭智輝與汽車相關業者座談時，拋出包括「中鋼讓利」說6大對策，中鋼今（12）日表示，為因應美國對等關稅衝擊，中鋼將秉持與國內用鋼業者共存共榮的理念，在兼顧員工及股東等利害關係人權益下，進行各種可能性方案評估，以合理且具競爭力之鋼材價格供應下游用鋼業者的需求，以符合政府希望幫助業者接單之立場。

郭智輝11日與汽車相關業者進行「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，他提出6項因應對策，包括由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。中鋼有130餘萬股民，「讓利說」引起高度關注。

中鋼公司企業工會對中鋼讓利表示反對，理事長陳春生表示，工會要求經濟部先提出如何讓中鋼降低成本，是水電費減免、相關營業稅與營所稅的免徵，還是出口補貼嗎?這些有實質效益是迫切需要的，也是最快速的降低成本方式；他強調，解決上游源頭的困境，也就是解決了整個供應鏈問題。

他說，若沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本，工會立場為堅決反對讓利，但支持公司在不虧本情況下，協助下游提升競爭力，共度難關。

中鋼工會呼籲政府先拿出具體配套措施，而不是草率喊讓利，不僅員工，連股民都難以接受。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財