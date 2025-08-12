仁寶砸90億元北美擴產 全年非PC營收雙位數成長

仁寶將持續優化產品組合與毛利結構，並加速 AI 相關業務布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）今天在線上法說會指出，預估第3季 PC 出貨量將季增低個位數，非PC業務合計可望季增高個位數；全年非PC營收年增目標約 20%。仁寶強調，未來將持續優化產品組合、提升毛利率，並透過自動化、數位化與 AI 能力，增強研發、品質與供應鏈競爭力，期望在2026 年下半年起帶動營收與獲利向上。

仁寶公布第2季財報，單季營收達 1804.43億元，季減9%、年減24%，產品組合優化帶動毛利率升至 5.9%，季增0.7個百分點、年增0.9個百分點；營益率1.5%，季增0.1個百分點、年減9.2個百分點，主因持續投入新業務研發；歸屬母公司業主淨利 4.82 億元，季減78%、年減83%；每股盈餘 0.11 元，季減78%、年減83%。

請繼續往下閱讀...

仁寶PC 事業第2季出貨量季增至710萬台，商用需求優於消費型，教育用Chromebook則進入更新週期；消費市場則受關稅與通膨影響，需求較謹慎。非PC產品佔營收比重30%，其中伺服器與5G等成長支柱業務表現亮眼，帶動毛利率提升，公司目標將PC與非PC比重60:40，減少低毛利電子製造服務（EMS）業務的依賴程度。

仁寶董事會今天通過在北美投資3億美元（約新台幣90億元），以伺服器業務為主，建置 L10 與 L11 產能，涵蓋美國與墨西哥據點，預計 2026 年上半年量產，少部分產線則用於車用與筆電。公司已切入二線CSP客戶，伺服器產品涵蓋空冷、液冷、浸沒式冷卻等技術，並與部分一線客戶洽談中，發展伺服器有望成為最快擴張營收的門路。

除了北美布局，仁寶也持續擴充台灣研發與實驗室能力，提升從表面貼裝（SMT）到 L11 的一體化能力，支撐 AI、5G 與車用電子等新興業務。根據公司「5+1」成長策略，五大核心為伺服器與資料中心、車用電子、醫療科技、5G 與工業應用，「+1」則鎖定未來新興領域探索。下半年在關稅與全球貿易政策不確定性下，將持續優化產品組合與毛利結構，並加速 AI 相關業務布局。

在 AI 應用上，仁寶今年推出多款 Edge AI 裝置與 AI PC，並與 Qualcomm 合作全球首款 AI 電子白板；推出 5G+AI 智慧零售解決方案，並在伺服器領域發表搭載 AMD MI350 與 MI355X GPU 的平台。醫療方面，簽署合作備忘錄推進精準醫療與量子運算應用；車用領域則開發安全與娛樂控制單元、行人偵測技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法