南韓消費券被中國鑽漏洞！不能買三星、LG卻能去小米消費

2025/08/12 17:07

南韓消費券爆發爭議，不能去三星、LG等大型企業消費，卻能在小米門市買東西。（圖擷自Xiaomi Korea臉書）南韓消費券爆發爭議，不能去三星、LG等大型企業消費，卻能在小米門市買東西。（圖擷自Xiaomi Korea臉書）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓從7月21日起開始發放「民生恢復支援金（消費券）」申請，這是為了振興地方經濟、扶持中小企業，因此限制不能去三星、LG等大型企業消費，沒想到竟然能在小米門市買東西，而小米集團本身可是中國數一數二的大公司，被質疑失去了消費券的原意。

據韓媒《中央日報》報導，南韓政府規定消費券不得在大型電子零售商、大型外資企業購物，因此三星、LG、樂天Hi-Mart以及Apple門市都無法使用消費券。

然而，中國小米集團去年銷售額達3659億人民幣（約新台幣1.52兆元），比SK海力士還多，其在南韓所開設的門市竟被列為「小型企業」，使得民眾在購物時能夠以消費券折抵費用。

《中央日報》記者11日前往首爾永登浦區汝矣島IFC Mall購物中心的小米商店，結果發現店內各處和收銀台都貼著「本店可使用消費券」的標示，記者實際購買1支1萬1800韓元（約新台幣255元）的溫濕度計，果然看到同等金額的消費券從卡片裡被扣除，並且接收者為「小米科技韓國有限公司（Xiaomi Technology Korea LLC）」。

據了解，南韓一般民眾可領取15萬韓元（約新台幣3240元）消費券，小米店員指稱若是想買更貴的商品也可以，比如說70萬韓元（約新台幣1.5萬元）的電視機，交易方式是先扣掉消費券額度，再支付剩下的費用。

對此，批評者認為在小米門市使用消費券，已明顯背離了政府的初衷；負責消費券業務的南韓行政安全部則透露，目前是規定消費券只能在前1年銷售額低於30億韓元（約新台幣6477萬元）的商家購物，由於IFC Mall的小米是在今年6月開業，並且是南韓唯一一間小米直營店，在沒有去年的銷售紀錄下成為了合格店家。

據了解，隨著消費券的持續發放，小米規劃在南韓發展更多直營店。仁荷大學消費學教授李銀姬對此痛斥，消費券最初是為了幫助本地中小企業而推出的，如今卻協助中國企業進軍韓國市場，當局必須制定更嚴格的標準避免被鑽漏洞。

