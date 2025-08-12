因應美國關稅 財部：金融支持措施受理申請 中小企業利息最多減120萬

財政部表示，金融支持措施自8月7日起開始受理，協助產業因應美國關稅新政，強化營運韌性。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕因應美國關稅政策及國際情勢變化，總統賴清德於8月1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全力讓「國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心」。對於美國自8月7日起對台灣輸美商品加徵暫時性關稅稅率20%，財政部透過輸出入銀行辦理2項金融支持措施，於同日起全面受理申請。

財政部說明，金融支持措施包括「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」2項，其中「貿易融資利息減碼（收）」部分，適用對象是具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件，其貿易融資貸款年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限100萬元；並加碼協助中小企業，年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限120萬元。

另，「輸出保險費用減免」部分，適用對象是具備出口美國外銷實績或其關連產業的廠商，或受美國關稅影響的廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

財政部說明，金融支持措施是為協助廠商強化出口競爭力，減輕資金成本及降低貿易風險，確保台灣廠商在全球市場的競爭優勢。相關金融支持措施業公布於財政部網頁專區（https://www.mof.gov.tw/support/），歡迎各界查詢，符合資格廠商可向提供貿易融資的往來金融機構洽詢與申請，輸銀提供「0800-819-688」專線諮詢服務，並於網站提供相關資料及已簽約的承貸金融機構名單，供各界參考運用。

