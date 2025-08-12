晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國喊別人不安全？傳北京施壓企業禁用「輝達H20晶片」 AMD也遭殃

2025/08/12 16:33

《彭博》報導，中國已呼籲當地企業「避免使用」輝達的H20晶片，特別是在政府相關用途上。（資料照，路透）《彭博》報導，中國已呼籲當地企業「避免使用」輝達的H20晶片，特別是在政府相關用途上。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普才允許輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國，且將對中國銷售晶片營收中的15%繳交給美國政府。然而，《彭博》12日報導，中國已呼籲當地企業避免使用輝達的H20晶片，特別是在政府相關用途上，這將使得輝達想挽回數十億美元中國市場營收的努力，變得更加困難，也讓美國川普政府試圖將中國晶片銷售轉為政府收入的構想變得更加棘手。

報導指出，消情人士透露，過去幾週，北京當局向多家企業發出通知，勸阻其使用這款不太先進的半導體，尤其是嚴禁中國國有企業或民營公司在任何政府或國家安全相關工作中使用H20晶片。由於訊息敏感，知情人士要求匿名。

其中1名知情人士表示，除了輝達之外，北京的整體行動也波及美國超微半導體公司（AMD）的AI加速器，但尚不清楚是否有任何通知明確提到AMD的MI308晶片。報導指出，這2家公司最近才獲得華盛頓批准，得以恢復向中國銷售低階AI晶片，但附帶一項具爭議且法律基礎存疑的條件，就是「必須將相關營收的15%交給美國政府」。如今，輝達與AMD面臨的挑戰是，中國客戶正承受北京方面的壓力，不要購買這些產品。

據其中1名知情人士透露，北京向企業發送的部分通知中還包含一系列問題，例如為什麼選擇購買輝達H20晶片，而非國產替代品？在有國產選項的情況下，這樣的選擇是否必要？是否發現輝達硬體存在安全問題？這些通知恰逢中國官媒報導質疑H20的安全性與可靠性。中國監管機構已直接向輝達提出這些疑慮，但輝達多次否認其晶片存在此類漏洞。

目前，中國對晶片的最嚴格限制僅限於敏感用途，情況類似北京過去以安全疑慮為由，在特定機構與地點限制特斯拉（Tesla）汽車與蘋果（Apple）iPhone的使用。中國政府此前也曾禁止在關鍵基礎設施中，使用美光科技（Micron Technology Inc.）的晶片。不過，1位知情人士表示，北京有可能將針對輝達與AMD的嚴格限制擴展至更多場合，但相關討論仍處於早期階段。

報導指出，AMD對此拒絕回應，而輝達在聲明中表示「H20不是軍事產品，也非用於政府基礎設施」。輝達還稱，中國擁有充足的國產晶片供應「從未、也不會依賴美國晶片來運行政府業務」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財