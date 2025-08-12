晴時多雲

受匯率干擾 捷流第2季降至EPS1.47元

2025/08/12 16:12

捷流第2季EPS為1.47元。（取自官網）捷流第2季EPS為1.47元。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內閥門龍頭大廠捷流（4580）公佈2025年第2季合併營收為新台幣6億元，年減1.93%，季增11.63%，其中，第2季營業利益1.12億元，本業保持獲利表現，但受到美元重貶產生業外匯兌損失約2千萬元，影響EPS約0.4元，致使第2季稅後淨利為0.68億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.47元，遜於去年同期2.55元。

捷流指出，第2季受惠旗下客戶訂單拉貨表現持續保持穩定動能，且多區域與多元產業的業務接單策略，有效分散單一市場波動所帶來的營運風險，雖不同地區與產業的專案進度及出貨節奏不盡相同，因此短期出現產銷落差的情形，但後續隨著在手訂單逐步認列，有助於優化整體獲利結構。此外，捷流仍持續優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，帶動2025年第2季整體毛利率、營業利益率分別保持32.3％、18.7％。

捷流同步公告7月合併營收達2.01億元，較去年同期成長6.22％，受惠客戶拉貨穩定，且為了進一步拓展業務接單動能，捷流仍持續深化產品研發改良技術以提供客戶專業流體控制解決方案，累計今年1至7月合併營收達13.38億元，年減1.79％。

