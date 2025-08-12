匯損影響 嘉威第2季每股虧損1.35元

嘉威生活（3557）董事會今天公布第2季合併營收為7.16億元，年減39.68％；本業營業淨損0.6億元；業外部分，台幣兌美金升值、越南盾兌美金貶值產生兌換損失，稅後淨損1.13億元，年減241.26％，每股虧損1.35元。（嘉威生活提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉威生活（3557）董事會今天公布第2季合併營收為7.16億元，年減39.68％；本業營業淨損0.6億元；業外部分，台幣兌美金升值、越南盾兌美金貶值產生兌換損失，稅後淨損1.13億元，年減241.26％，每股虧損1.35元。

嘉威生活表示，由於邁入傳統淡季，與客戶商議價格，加上匯兌損失等多重因素，第2季單季轉為虧損，且上半年客戶因應調整庫存與美國對等關稅拉貨排程延遲，主要客戶營運地區市場需求疲弱，使得整體營收明顯下滑。

其中，EVERYDAY系列商品銷售疲軟，惟當季節慶商品仍有支撐動能，累計上半合併營收27.16億元，年減15.97％，稅後淨利1億元，年減73.17％，每股盈餘1.18元。

嘉威生活表示，第3季儘管仍面臨客戶保守備貨，EVERYDAY系列商品需求依舊低迷，也影響7月營收表現，單月營收2.07億元，年減54.13％，第3季逐步進入傳統旺季前的備貨階段，加上越南廠產能逐步放大，減低關稅壓力，營運有望自谷底爬升。

且美國經濟數據顯示6月零售銷售優於預期，家庭消費展現韌性，支持市場對美國景氣前景信心，接下來進入HOLIDAY、HALLOWEEN、開學季例行節慶的準備期，嘉威生活有望重啟營收動能。

此外，最新消息是美國宣布與中國互惠關稅再延長3個月，代表在今年11月10日前維持目前稅率，嘉威中國廠出貨美國零售商在關鍵的年終假期Holiday訂單，將不受影響，對公司下半年營運帶來正向訊息。

歷經上半年關稅、匯率等大環境的激烈震盪，嘉威生活積極調整營運目標與行銷策略，將內部資源整合效率極大化，公司也已經與重要客戶規畫及開發2026年的新產品，並推廣自有品牌切入韓國、澳洲、新加坡以及馬來西亞等新的市場，以取得歐美以外新的市場成長契機。

