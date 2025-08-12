晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

匯損影響 嘉威第2季每股虧損1.35元

2025/08/12 16:13

嘉威生活（3557）董事會今天公布第2季合併營收為7.16億元，年減39.68％；本業營業淨損0.6億元；業外部分，台幣兌美金升值、越南盾兌美金貶值產生兌換損失，稅後淨損1.13億元，年減241.26％，每股虧損1.35元。（嘉威生活提供）嘉威生活（3557）董事會今天公布第2季合併營收為7.16億元，年減39.68％；本業營業淨損0.6億元；業外部分，台幣兌美金升值、越南盾兌美金貶值產生兌換損失，稅後淨損1.13億元，年減241.26％，每股虧損1.35元。（嘉威生活提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉威生活（3557）董事會今天公布第2季合併營收為7.16億元，年減39.68％；本業營業淨損0.6億元；業外部分，台幣兌美金升值、越南盾兌美金貶值產生兌換損失，稅後淨損1.13億元，年減241.26％，每股虧損1.35元。

嘉威生活表示，由於邁入傳統淡季，與客戶商議價格，加上匯兌損失等多重因素，第2季單季轉為虧損，且上半年客戶因應調整庫存與美國對等關稅拉貨排程延遲，主要客戶營運地區市場需求疲弱，使得整體營收明顯下滑。

其中，EVERYDAY系列商品銷售疲軟，惟當季節慶商品仍有支撐動能，累計上半合併營收27.16億元，年減15.97％，稅後淨利1億元，年減73.17％，每股盈餘1.18元。

嘉威生活表示，第3季儘管仍面臨客戶保守備貨，EVERYDAY系列商品需求依舊低迷，也影響7月營收表現，單月營收2.07億元，年減54.13％，第3季逐步進入傳統旺季前的備貨階段，加上越南廠產能逐步放大，減低關稅壓力，營運有望自谷底爬升。

且美國經濟數據顯示6月零售銷售優於預期，家庭消費展現韌性，支持市場對美國景氣前景信心，接下來進入HOLIDAY、HALLOWEEN、開學季例行節慶的準備期，嘉威生活有望重啟營收動能。

此外，最新消息是美國宣布與中國互惠關稅再延長3個月，代表在今年11月10日前維持目前稅率，嘉威中國廠出貨美國零售商在關鍵的年終假期Holiday訂單，將不受影響，對公司下半年營運帶來正向訊息。

歷經上半年關稅、匯率等大環境的激烈震盪，嘉威生活積極調整營運目標與行銷策略，將內部資源整合效率極大化，公司也已經與重要客戶規畫及開發2026年的新產品，並推廣自有品牌切入韓國、澳洲、新加坡以及馬來西亞等新的市場，以取得歐美以外新的市場成長契機。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財