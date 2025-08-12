Q2製藥、鋼鐵廠挹注 東捷資訊上半年獲利登同期高

東捷資訊上半年稅後淨利5021萬元。圖為董事長謝頴昇。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商東捷資訊（6697）上半年稅後淨利5021萬元、每股稅後盈餘（EPS）1.84元，獲利創同期新高。該公司指出，受惠「ACE王牌計畫」的營運策略奏效，上半年營收、獲利較去年成長，包含第2季製藥公司、鋼鐵大廠等客戶挹注。

東捷資訊第2季營收3.01億元、年增20%，毛利率21.6%、年增4.5個百分點，稅後淨利2664萬元、年增41.3%，每股稅後盈餘0.98元；上半年稅後淨利5021萬元、每股稅後盈餘（EPS）1.84元。

而東捷資訊7月營收1.43億元、年增70.6%，前7月累計營收8.33億元、年增18.3%。

東捷資訊表示，上半年營收、獲利皆創同期新高。其中，上市櫃製藥公司客戶SAP軟體授權方案，有效挹注營運表現，上半年亦完成鋼鐵製造大廠、電動車零組件製造大廠與AI技術軟體公司等多項SAP雲端ERP建置專案，在智慧製造部分則協助化學濾網廠導入智慧製造執行系統（MES）。

此外，東捷資訊也說，公司也成功將業務拓展至醫療產業，為國內知名醫療院所導入供應商交期管理系統，展現跨產業、跨國際建置規劃及協助企業重新梳理財務、營運流程的堅強實力。

東捷資訊在7月也傳捷報，成功打入上市櫃半導體封裝業新客戶，承接其ERP升級建置專案，帶動營收大幅成長，為第3季營運挹注強勁動能。

東捷資訊董事長謝頴昇表示，將持續推動「ACE王牌計畫」，加速雲端賦能，啟動企業成長引擎為發展主軸，全面布局AI加值服務、ERP上雲解決方案、企業資安防護規劃、ESG永續供應鏈及人力資本管理等領域，攜手更多企業邁向高效、智慧營運的永續未來。

