晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Q2製藥、鋼鐵廠挹注 東捷資訊上半年獲利登同期高

2025/08/12 16:14

東捷資訊上半年稅後淨利5021萬元。圖為董事長謝頴昇。（業者提供）東捷資訊上半年稅後淨利5021萬元。圖為董事長謝頴昇。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商東捷資訊（6697）上半年稅後淨利5021萬元、每股稅後盈餘（EPS）1.84元，獲利創同期新高。該公司指出，受惠「ACE王牌計畫」的營運策略奏效，上半年營收、獲利較去年成長，包含第2季製藥公司、鋼鐵大廠等客戶挹注。

東捷資訊第2季營收3.01億元、年增20%，毛利率21.6%、年增4.5個百分點，稅後淨利2664萬元、年增41.3%，每股稅後盈餘0.98元；上半年稅後淨利5021萬元、每股稅後盈餘（EPS）1.84元。

而東捷資訊7月營收1.43億元、年增70.6%，前7月累計營收8.33億元、年增18.3%。

東捷資訊表示，上半年營收、獲利皆創同期新高。其中，上市櫃製藥公司客戶SAP軟體授權方案，有效挹注營運表現，上半年亦完成鋼鐵製造大廠、電動車零組件製造大廠與AI技術軟體公司等多項SAP雲端ERP建置專案，在智慧製造部分則協助化學濾網廠導入智慧製造執行系統（MES）。

此外，東捷資訊也說，公司也成功將業務拓展至醫療產業，為國內知名醫療院所導入供應商交期管理系統，展現跨產業、跨國際建置規劃及協助企業重新梳理財務、營運流程的堅強實力。

東捷資訊在7月也傳捷報，成功打入上市櫃半導體封裝業新客戶，承接其ERP升級建置專案，帶動營收大幅成長，為第3季營運挹注強勁動能。

東捷資訊董事長謝頴昇表示，將持續推動「ACE王牌計畫」，加速雲端賦能，啟動企業成長引擎為發展主軸，全面布局AI加值服務、ERP上雲解決方案、企業資安防護規劃、ESG永續供應鏈及人力資本管理等領域，攜手更多企業邁向高效、智慧營運的永續未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財