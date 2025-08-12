經濟部已建置85條AI試產線 首批企業AI專才正式成軍

經濟部辦理AI試產線人才培訓成果分享會。（經濟部）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（12）日舉辦「AI試產線人才培訓成果分享會」，國內已建置完成85條法人AI試產線，涵蓋扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械等29項重點產業，首批AI企業專才也已正式成軍。

經濟部整合金屬中心、精機中心、塑膠中心、食品所及工研院等法人能量，打造最先進的AI試產線，協助企業進行新產品開發與實作人才培訓，推動中小企業創新升級。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，AI試產線是賴總統提出的AI三大推動方向之一，至今全國已建置完成85條AI試產線。因應關稅的議題，政府串連15個研發法人，開放設備場域供業者使用，透過AI試產線示範與實作，讓AI技術落地，協助中小企業推動數位轉型、設備汰舊換新，並結合中企署的人培課程推動人才培育，讓業者能實際運用於產線，達成全面企業技術擴散的倍增成效。

中小及新創企業署署長李冠志指出，透過AI試產線結合人才培訓與實作導入，可將AI技術實際應用在產品設計與製程優化，成為推動智慧製造與產業創新的關鍵動能。

李冠志續說，中企署對於課程內容的實用性及品質，將依企業回饋持續提升，希望年度能頒發更多證書，以確保課程內容實用且能得到市場肯定。另針對企業關切的資金面議題，政府將加強資金協助與信用保證，擴大中小企業資源取得管道。

企業導入AI的成功案例中，金昶螺絲透過建置鍛造成型力資料庫與AI運算模型，優化輾牙製程參數，成功將試樣次數減至4次以內，降低成本逾25%。

城揚公司透過導入3D模擬系統建構數位服裝樣板流程，有效加速與品牌間的設計溝通，布樣開發時間縮短50%，成本降低10%。

信昌機械則建置「具呼吸之仿兒童人偶」資料庫，優化AI智能天窗的兒童偵測系統，偵測準確率提升至99%，開發時程從4個月縮短至2個月內。

百德企業透過導入AI工具協助釐清溫補系統導入所需的資料處理邏輯與技術流程，開發與協作時程縮短約30%。

實作人才培訓至今已開設8梯次課程，培訓超過307人次、協助248家企業；自本月起將再新增4條試產線並開設課程，持續擴大人才培育能量。

