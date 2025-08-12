晴時多雲

汎德永業上半年每股賺11元 連3年半年賺一個股本

2025/08/12 16:11

汎德永業（2247）今天公布上半年合併營收達278.9億元，年減4.55%；本業營業利益10.9億元、稅後淨利8.9億元，年減8.33%，每股盈餘11元，連續3年上半年度賺進1個股本。（汎德提供）汎德永業（2247）今天公布上半年合併營收達278.9億元，年減4.55%；本業營業利益10.9億元、稅後淨利8.9億元，年減8.33%，每股盈餘11元，連續3年上半年度賺進1個股本。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汎德永業（2247）今天公布上半年合併營收達278.9億元，年減4.55%；本業營業利益10.9億元、稅後淨利8.9億元，年減8.33%，每股盈餘11元，連續3年上半年度賺進1個股本。

汎德永業表示，上半年受惠於BMW、MINI、Porsche3大品牌新車完整的產品線，整體銷售數量較去年同期持續成長，市場對於豪華進口車的需求穩健與維修保養均維持穩健成長。

汎德永業進一步指出，上半年BMWX1、X2、X3 及1系列、 2 系列、2AT，以及熱門電動車銷售數量穩定增加，加上Porsche純電車款 Macan EV 、休旅車Cayenne Coupe新車交付熱絡，雖無可避免受到台灣整體車市大環境觀望氣息濃厚的影響，然汎德永業憑藉完整且具競爭力的產品陣容，仍在上半年繳出優於整體市場的銷售成績。

儘管整體大環境仍對7月新車市場造成一定影響，電動車銷售表現依然亮眼。入門價格具高度競爭力的iX1 eDrive20 xLine於本月大量交車，最高續航達602公里的全新豪華純電旗艦休旅iX亦正式展開交付，自上市以來持續熱銷的iX2，則維持穩定交車量。

此外，MINI純電車型Countryman Electric同樣繳出亮眼交車成績，Porsche旗下Macan EV與Cayenne Coupe亦貢獻營收動能，推升7月合併營收達41.9億元，累計1~7月合併營收為320.7億元，較去年同期減少7.04％。

汎德永業進一步指出，在貨物稅與關稅議題尚未明朗化前，消費者購車心態趨於保守且觀望，預期將因此造成遞延交車情況，然觀察台灣民眾對於豪華品牌購車的需求仍然存在，加上BMW 與 Porsche 今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，待政策明朗化後可望進一步推升民眾購車需求，業績有望迎來「先蹲後跳」的成長趨勢。

